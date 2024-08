As rosas pretas de arte e literatura

- Foto: Xando Pereira/Ag. A TARDE

“Vozes da Periferia: Arte e Literatura florescem longe dos centros”. A proposta do tema do concurso de Escrita Criativa é da coordenação da Festa Literária Arte e Identidade, a quarta de uma série histórica, desta vez a ocorrer entre os dias 19 e 21 de setembro, no Pelourinho.

Para o certame de redação, no entanto, não há motivo para vagareza, pois as inscrições encerram-se dia 3 de agosto, sábado, mais informações no “insta” @arteeidentidadeoficial.

A ideia da organização da festa e do concurso de escrita vem da mesma impressão de um mundo desigual, servindo as ferramentas culturais e simbólicas, como poderosas armas para virar o placar supremacista branco.

Um dos conceitos para fundamentar a teoria antirracista é o de “afrocentrismo”, promovendo “lugares de potência e criatividade” para a identidade étnica, conforme o raciocínio estelar de uma das organizadoras, a letróloga Karlà Daniella.

– Nossa tentativa é a de estimular interpretações da proposta do pensador indígena Ailton Krenak: “quando perceber que o céu está pesado, é preciso suspender seu céu e contar mais uma história... – afirma a letróloga, em veloz exercício de metáfora.

Este “levantar do céu” de Krenak, afirma Karlà Daniella, pode sinalizar, entre dezenas de possibilidades, a suspensão dos processos estruturais de legitimidade de antigos poderes, devendo a festa literária assumir este papel de fortalecer as identidades étnicas.

O meio literário vem sendo trabalhado na rede estadual, a exemplo do Colégio Carlos Marighella, no qual as práticas de letramentos são estimuladas pelo corpo docente desde o início da trajetória do novo alfabetizado.

