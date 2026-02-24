Asiáticos não querem problemas com o Meio Ambiente
Confira a coluna Tempo Presente
Em tempos onde o meio ambiente tem sido desrespeitado, um banco asiático dá exemplo e se desfaz de uma extensa área equivalente a dez campos de futebol, coberta de floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração, considerado pelos ambientalistas como um dos últimos refúgios da vida silvestre e que integra o complexo delimitado como Vale Encantado.
A aquisição para incorporação imobiliária foi efetivada pela JC Alpha Construtora e Incorporadora, que teria desembolsado 8 milhões de reais.
Uma grande dúvida é se a Alpha seria a empresa investigada pela Operação Overclean, o que poderia gerar curiosidade e ilações sobre a referida instituição financeira.
