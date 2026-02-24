Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > TEMPO PRESENTE
COLUNA

Tempo Presente

Por Redação

ACERVO DA COLUNA
Publicado terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 17:18 h | Autor:

Asiáticos não querem problemas com o Meio Ambiente

Confira a coluna Tempo Presente

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Foto ilustrativa de floresta ombrófila
Foto ilustrativa de floresta ombrófila -

Em tempos onde o meio ambiente tem sido desrespeitado, um banco asiático dá exemplo e se desfaz de uma extensa área equivalente a dez campos de futebol, coberta de floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração, considerado pelos ambientalistas como um dos últimos refúgios da vida silvestre e que integra o complexo delimitado como Vale Encantado.

A aquisição para incorporação imobiliária foi efetivada pela JC Alpha Construtora e Incorporadora, que teria desembolsado 8 milhões de reais.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma grande dúvida é se a Alpha seria a empresa investigada pela Operação Overclean, o que poderia gerar curiosidade e ilações sobre a referida instituição financeira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags

coluna, Tempo Presente meio ambiente Operação Overclean

Relacionadas:

Ver todas

Assine a newsletter e receba conteúdos da coluna O Carrasco