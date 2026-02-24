Asiáticos não querem problemas com o Meio Ambiente

Foto ilustrativa de floresta ombrófila - Foto: Reprodução/Wikimedia

Em tempos onde o meio ambiente tem sido desrespeitado, um banco asiático dá exemplo e se desfaz de uma extensa área equivalente a dez campos de futebol, coberta de floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração, considerado pelos ambientalistas como um dos últimos refúgios da vida silvestre e que integra o complexo delimitado como Vale Encantado.

A aquisição para incorporação imobiliária foi efetivada pela JC Alpha Construtora e Incorporadora, que teria desembolsado 8 milhões de reais.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma grande dúvida é se a Alpha seria a empresa investigada pela Operação Overclean, o que poderia gerar curiosidade e ilações sobre a referida instituição financeira.