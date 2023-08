Associação Bahiana de Imprensa sopra 93

Começa hoje e segue até 16 de setembro uma série de atividades planejadas para cantar parabéns a fim de soprar as 93 velinhas pelo aniversário da veneranda Associação Bahiana de Imprensa.

Denominada “ABI, 93 anos vivendo a história do Brasil na Bahia”, a programação vai debater temas atuais com rebate inegável no convívio social, atraindo filiados da nova a velha guarda, cumprindo recente proposta de renovar o quadro.

Fundada no ano do golpe de estado de 1930, a instituição vem atravessando boas e más fases da democracia brasileira, entre períodos de resistência, desativação ou ameaça.

Segundo o presidente da ABI, Ernesto Marques, serão cinco encontros, no auditório da sede na Praça da Sé, com transmissão ao vivo pelos canais da associação na internet.

Já está em apuração e texto final a mais nova edição da Revista Memória da Imprensa, em roupagem comemorativa, aderindo assim a melhor produção do jornalismo tendo como fontes de informação jornalistas-chave para uma melhor compreensão de aspectos da história da ABI.

- A Associação Bahiana de Imprensa, com “h” mesmo, celebra a sua existência como espaço democrático historicamente consolidado, comprometido com a democracia, a cultura e a memória. Esperamos celebrar com a presença dos colegas os 93 anos da mais tradicional entidade da comunicação no estado”, convida o jornalista e presidente Ernesto Marques.

Para Ernesto Marques, colaborador de A TARDE FM, no programa Isso é Bahia, a programação celebra o encontro de gerações de jornalistas, além de representar o esforço da ABI em estreitar o relacionamento da mão de obra das redações e os empresários de comunicação com a sociedade.

Mano Brown doutor da UFSB

O reconhecimento do trabalho de Mano Brown, com a outorga do título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), coincide com os 50 anos do hip hop, agora dia 11. Nascido em Riachão do Jacuípe, o ovacionado da vez é um dos mais reconhecidos expoentes do gênero musical e francamente político, pelo ativismo declarado nas letras e gingas apreciadas dentro e fora dos guetos. A aprovação do nome de Mano Brown para doutor ocorreu durante reunião do Conselho Universitário da UFSB, realizada ontem, posicionando-se a favor da aprovação do rapper fundador do grupo Racionais MC’s.

POUCAS & BOAS

O aumento de áreas de cerrado nativo desmatadas entre 2021 e 2022 motivou o lançamento do Pacto Pelo Cerrado da Bahia (PPCerrado), visando a redução nos índices de derrubada ilegal do bioma, situado na região oeste do estado. Neste contexto a primeira etapa está em andamento e conta com seis equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) com atuação conjunta com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divididas para fiscalizar 10 municípios.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) de Lauro de Freitas completou ontem 15 anos de atuação no município com evento comemorativo na Administração Regional em Itinga. Resultado de parceria entre a gestão municipal e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), nos últimos dois anos foram prestados mais de 3,4 mil atendimentos gratuitos, com 2,9 mil casos solucionados.

A 3ª edição do Festival de Aves de Porto Seguro começa hoje na Cidade Histórica. Com programação até sábado o evento é aberto aos moradores locais e visitantes de todas as faixas etárias, que poderão apreciar o canto, as cores, formas e conhecer espécies ameaçadas de extinção. A observação de pássaros, também conhecida como ‘birdwatching’, é um dos atrativos turísticos da região, importante para o fortalecimento da biodiversidade, da ciência e valorização da natureza. A organização é da Estação Veracel, em parceria com a Secretaria municipal de Turismo, a RPPN Rio do Brasil, o Parque Nacional do Pau Brasil, o Refúgio da Vida Silvestre Rio dos Frades e a Universidade Federal do Sul da Bahia.