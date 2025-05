Associação quer trocar nome de rua que homenageia escravocrata por de jornalista negro

A Rua Guedes de Brito, no Centro - Foto: Reprodução

Sai Guedes de Brito, entra Carlos Alberto Caó. Subiu a plaquinha da substituição proposta pelo presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Ernesto Marques, ao conhecer melhor a história do homem do endereço da sede da veneranda.

Ernesto descobriu ter sido Guedes de Brito um genocida, matador de indígenas, mandava suas milícias e capitães do mato combater quilombos, explorava trabalho escravo... e ainda puxava os sacos reais da corte de Lisboa para ganhar sesmarias.

Nada a ver, vamos combinar, com a rua onde fica sediada a Casa da Imprensa, ganhando Ernesto Marques o primeiro apoio, pronunciando-se favorável o ativista afro diaspórico Ailton Ferreira, mentor do Instituto Reparação, hoje formando na vanguarda da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

A ideia de Ernesto Marques acendeu a luzinha de outras cidadãs e cidadãos, em busca de denunciar celebridades, por seu passado sombrio, como já ocorrera com Oliveira Salazar, ditador português deletado de um nome de rua na Barra.

- Foi figura muito importante o jornalista Carlos Alberto Caó, a substituição será educativa e representaumavançona afirmação preta– afirma o presidente da ABI e ex-apresentador do Isso é Bahia, de A TARDE FM, junto com Jefferson Beltrão.

Lembra Ernesto Marques da eloquência e contundência de Caó, desde muito jovem, tendo o jornalista nascido no bairro da Federação e migrado para o Rio pelo mesmo motivo pelo qual Jaques Wagner fez o percurso inverso: o rigor da repressão.

Caó foi deputado federal constituinte e secretário de habitação do Rio, duas contribuições inestimáveis, uma pelo aspecto legalista e ético; a outra, destacando as ações de entrega de moradias para excluídos.

“Estamos destroçando o corpo e a alma das crianças de Gaza. Estamos matando as crianças de fome, e se não agirmos, seremos cúmplices do que ocorre diante dos nossos olhos”

MIKE RYAN, diretor-geral adjunto da OMS, após novos ataques de Israel matarem 29 pessoas na Faixa de Gaza

Movimenta Cajazeiras

Todo sábado agora é dia de uma inédita programação do Festival Movimenta Cajazeiras, um bairro gigante, maior que a maioria dos municípios baianos, justificando toda atenção e carinho com os artistas e as manifestações culturais. No sábado, dia 10 de maio, às 19h30, a peça Nós por Nós será apresentada para comemorar o décimo aniversário do grupo sociocultural do subúrbio Uzarte, ao trabalhar com o conceito de afrofuturismo. Os inscritos no festival vão ocupar o projeto Boca de Brasa e o Mercado Municipal com a mostra Movimenta Cena, para permitir aos artistas cajazeirenses saírem do casulo também nos dias 17, 24 e 31.

POUCAS & BOAS

A exposição Dois Mundos, Duas Visões, uma Causa: tornar visíveis as comunidades originárias (indígenas) da Chapada Diamantina está aberta para visitação na galeria do Campus Avançado da Universidade Estadual de Feira de Santana (CACD/Uefs), em Lençóis. Com obras do artista visual Artur Soar e do cacique e também artista Juvenal Payayá, a exposição conta com um painel coletivo produzido pelas bordadeiras de Lençóis e pode ser visitada até o dia 31 de maio. A curadora da exposição, e coordenadora do CACD, Marjorie Nolasco, diz ter sido provocada a trazer esse assunto para o espaço do campus ao ouvir um aluno afirmar que não havia indígenas na Chapada.

Começam, hoje, os tradicionais Festejos de SantaCruz, no povoado de Riacho Grande, em São Desidério. Amanhã, acontecerá a peregrinação ao Morro da Santa Cruz, com missa solene, 19h30, na quadra da comunidade. Para encerrar a programação se apresentarão no espaço de shows a dupla Adrian e Daniel, Os Clones do Brasil, Léo Gomes e Bota Rasgada. A organização é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em parceria com a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.

Presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt representou a agroindústria do estado em missão na Europa, promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Itamaraty e Ministério da Agricultura. Na pauta, a ampliação de parcerias econômicas estratégicas, com destaque para o fortalecimento do acordo Mercosul-União Europeia.