Ativistas deliberam táticas pró-maconha

Mais de 100 coletivos e organizações sociais de Salvador e de todo o interior baiano decidiram em assembleia virtual permanente a defesa da cannabis medicinal como forma de influenciar na luta pela descriminalização.

O objetivo é o de promover encontros presenciais mais frequentes entre os ativistas antiproibição a fim de contribuírem para a defesa do direito à saúde e ao bem estar, unindo-se a cientistas e ao mercado para libertar a planta da ilegalidade.

Embora a inclinação do movimento seja por um modelo libertário de ação política, os antiproibicionistas pretendem aderir, provisoriamente, às urnas, nas próximas eleições, a fim de atraírem apoio de projetos de poder.

óleoUma das evidências do uso afirmativo do fitoterápico é a expansão das vendas de óleo de maconha, o canabidiol, por ora, ainda importado, porque as leis do país estão entre as mais atrasadas do mundo.

- O Supremo Tribunal Federal fez seu papel de provocar o debate no Legislativo e até o Executivo, ao propor um critério objetivo para distinguir o traficante do usuário, liberando o porte até 40 gramas de ganja - diz uma das lideranças mais ativas do movimento na Bahia, o sociólogo Lucas Jaguar.

Segundo Lucas Jaguar, os debates incessantes entre os ativistas têm revelado um grau de qualificação superior a de partidos convencionais, devido ao respeito a posições divergentes, resultando em saltos significativos de lucidez.

O movimento antiproibicionista baiano está de tal forma organizado a ponto de distribuírem-se em grupos de trabalho específicos, como o de promoção de encontros, como as Marchas da Maconha, o de Comunicação e o de Política.

Amor e morte no motel

O momento íntimo da troca de carícias, pela boa prática do amor, no aconchego de um quarto aquecido, com o acréscimo da sensação de segurança ao abrigo de temporais, foi bruscamente interrompido pela lama em 19 de maio de 1989. O cenário de dor e sofrimento de casais soterrados no Motel Mustang, na Avenida Afrânio Peixoto, a “Suburbana”, inspirou o mais novo livro de ficção de Marcus Vinícius Rodrigues, imortal da Academia de Letras da Bahia. O resultado é o lançamento, dia 6 de julho, próximo sábado, às 16 horas, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, do livro “Motel Mustang”.