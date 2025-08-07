Atleta de corridas fará livro sobre trajetória

Gilson Trindade - Foto: Divulgação

Um dos atletas de corridas de rua mais ativos no processo de consolidação da modalidade, hoje acolhida por empresas e órgãos públicos, vai transformar em livro sua experiência de dedicação ao desporto.

Quem acompanha há mais tempo esta metamorfose, há de lembrar do nome de Gilson Trindade, já em fase de planejamento e escolha do escritor da publicação. A corrida a pé é o primeiro esporte do mundo, tendo estreado na primeira olimpíada da Grécia Antiga, ano 776 antes de Cristo.

Uma das mais admiradas pedagogas e formadora de gerações da Faculdade de Educação da Ufba, Celi Tafarel, entrou na seleção de convocados por Gilson Trindade para participar da publicação.

Outro titular absoluto é o Mestre Xaréu, nome de capoeira do professor Hélio Campos, na condição de conhecedor da arte do convívio, além da capacidade de entender o corpo humano em movimento.

–Entendo que o esporte deve dialogar com a vida, nesse aspecto, pode-se ouvir pessoas, que interagiram com o esporte, o tempo, e o contexto – afirma Gilson Trindade.

Admilson Santos, Álvaro Oliveira, Paulo César Vieira Lima e Sandra Pinto também estão relacionados numa lista inicial com tendência a crescer nos próximos dias.

Gilson Trindade foi colaborador da seção MegaFone, nos primeiros anos de circulação de A TARDE Esporte Clube (ATEC), entre 2003 e 2008, derivando para compor a Confraria do Esporte e a equipe de conselheiros do então tablóide-modelo.

O livro pretende ainda contar histórias de iniciativas apoiadas por A TARDE, em inestimável colaboração para a formação da criança e do jovem, como “A Hora da Criança” e a “Olimpíada Baiana da Primavera”.

História viva em Cachoeira

O futuro do Brasil visita, hoje, a Cidade-Heroica de Cachoeira, guiado pela professora Danielle Forestieri. A turminha do ensino fundamental realiza uma jornada pedagógica pela história da Independência, conhecendo figuras como Maria Quitéria e o jornalista Montezuma, que rompeu o cerco lusitano trazendo uma gráfica – a internet da época. Em tempos de novas ameaças à soberania, a visita ganha peso simbólico. No roteiro: o Portal da Independência, o casario histórico, o conjunto do Carmo e a Praça da Aclamação. As crianças vão ouvir sobre quem realmente lutou em 1823, como Soledad, tambor da tropa, morto por um tiro português.

POUCAS & BOAS

A exposição fotográfica Amor que Alimenta, tem abertura, hoje, às 19h, no Shopping Jequitibá, em Itabuna. Com foco no Agosto Dourado, campanha que simboliza a conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a imagens expostas retratam as mães que foram pacientes assistidas pelo Ambulatório de Gestação de Alto Risco do CAM. As imagens foram produzidas pelo fotógrafo Pedro Augusto Benevides Machado.

Ainda em Itabuna, é aberto, hoje, o Curso de Extensão para atuação especializada no enfrentamento à violência doméstica voltado para profissionais da Guarda Civil Municipal. Com início às 9h30 no auditório do Sicoob/Coopec, o curso tem duração de 12 meses e é promovido pelo Programa Ser Mulher – serviço vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz em parceria com a Patrulha Guardiã Maria da Penha da GCM.

Em Alagoinhas, aconteceu, ontem, o workshop para construção do Fluxo Integrado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, através de um trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Ordem Pública (Semorp) com o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Representantes de diferentes instituições e órgãos públicos participaram do encontro, que também debateu o ‘Guia de Serviços para Atendimento à Mulher em Situação de Violência’, voltado à regulação de políticas públicas que garantam maior segurança ao público feminino.