Autogestão presente em Lauro de Freitas

Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Metropolitano II - Foto: Divulgação Cesol RMS

O modelo de “economia solidária”, baseado em valores humanitários, como a cooperação e a empatia de alegrar-se com a prosperidade do vizinho, ganhou mais um espaço de autogestão, já em funcionamento, saltando dos 50 empreendimentos previstos para 80 em apenas uma semana depois de inaugurado.

Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passa a integrar a rede de comércio varejista dos pequenos produtores rurais, saindo ganhando os investidores, com mais renda, e os consumidores, com alimentos saudáveis.

A iniciativa integra a política pública desenvolvida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a “Setre”, seguindo orientação expressa do governador Jerônimo Rodrigues.

A partir do planejamento executado pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Metropolitano II, o novo ponto de loja colaborativa está sediado no segundo piso do Parque Shopping.

–A expectativa é que este espaço sirva não somente para ser a vitrine da economia solidária do território, mas para gerar renda, autonomia, engajamento e trocas entre artesãos, artesãs e empreendimentos diversos da economia solidária – afirma a coordenadora geral no Cesol Metropolitano II, Michele Leite.

Ponto de encontro – Para Michele Leite, “a loja também serve de ponto de encontro para fortalecer o movimento de economia solidária e promover diálogos”, conforme sua aposta no estabelecimento.

O espaço reúne empreendimentos da economia solidária para expor e comercializar iguarias e artesanatos produzidos no território lauro-freitense e no seu entorno.

Idosos pedem reajuste

Cerca de 200 aposentados e pensionistas da Câmara Municipal protestaram contra a falta de reajuste dos benefícios, cobrando correção pelo INPC. Segundo os líderes, a exclusão do aumento fere os princípios constitucionais da paridade e da irredutibilidade salarial, que asseguram igualdade entre servidores ativos e inativos.

– Os servidores municipais da ativa receberam quase 5% de reajuste; a Câmara aumentou em 4% a folha, excluindo quem foi efetivado antes da Constituição de 1988 – explicou a principal liderança, José Rodrigues. A Câmara ficou de avaliar a situação.

POUCAS & BOAS

A 6ª edição do Final de Semana do Produtor Rural começa hoje em Itabuna, com organização da Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (Adasb). Com o tema ‘Nossa Terra, Nosso Orgulho’, o evento acontece até o dia 12 de outubro no espaço de eventos Espora de Ouro. Com o propósito de se consolidar como uma festa regional do agronegócio, com reflexos positivos na economia da regão Sul do estado, o encontro conta com diversos apoios e parcerias, como da prefeitura e da CDL local.

O Consórcio Chapada Forte marca presença na feira da Associação Brasileira das Agências de Viagens – Abav 2025, que começa hoje no Rio de janeiro. O estande da Chapada Diamantina terá uma programação variada, como a apresentação musical do grupo Adão Negro no formato voz e violão. Considerada o maior evento do setor da América Latina, a feira prossegue até domingo. Participam diretamente os municípios de Abaíra, Andaraí, Iaçú, Ibicoara, Iraquara, Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Piatã, Ruy Barbosa e Rio de Contas.

‘Entre o Cinema e a Matéria’ é o tema da exposição do artista Valério Voltz, que será aberta hoje na Galeria de Arte Carlo Barbosa do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca/Uefs), a partir das 19h. Com entrada gratuita, a mostra reúne esculturas em papel machê inspiradas em clássicos do cinema brasileiro e ficará aberta para visitação até o dia 07 de novembro. Entre as obras que serviram de inspiração, estão Central do Brasil, Tropa de Elite, Bye Bye Brasil e O Pagador de Promessas.