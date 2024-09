Aves literárias voam ao Chile e Argentina

Professor Gildeci de Oliveira Leite - Foto: Divulgação

Dois dos principais expoentes da atual literatura baiana deixaram o ninho baiano, ao ganharem asas de “falcões peregrinos” das letras, alcançando Buenos Aires e Santiago do Chile.

O professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Gildeci de Oliveira Leite, bateu asas de Seabra até a capital onde deixou seu legado o imortal Salvador Allende.

O voo levou aos chilenos todo o encanto de seus romances temperados de cultura e conhecimento da afrobaianidade, reverenciando seus ancestrais.

“Alegria do Fogo”, como é reverenciado no culto afrobaiano, participou das XVI Jornadas Andinas de Literatura Latino-Americana, com o tema “Orixás: atributos e representações afro-brasileiras”, atendendo a especial convite da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade do Chile e do Centro de Estudios da Literatura Chilena.

Já o autor de livros de poemas, romances e que-tais, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Décio Torres, levou seu livro-caçula, A poesia da matemática para conhecimento dos argentinos.

La Poesia de La Matemática foi um dos destaques da mesa sobre a variedade regional da literatura brasileira em promoção da Caburé Libros na capital dos “gardelitos”.

O professor satirodiense foi um dos destaques do lançamento coletivo dos autores brasileiros e argentinos, unindo-se a editora Caburé à Caravana.

“Viajante” em todos os sentidos do adjetivo, Décio Torres foi visto também em todos os pontos turísticos buenairenses, destacando-se a Confiteria La Ideal, como diz o nome, “ideal” para degustar uma seleção de doces e salgados, acompanhados dos melhores chás e cafés mais quentinhos.

Facilidade em saques

Agora, ficou mais fácil para os habitantes de pequenas cidades realizarem operações de saque em dinheiro. Na Bahia, depois do benefício alcançar Pilão Arcado, Mortugaba, Bom Jesus da Lapa, Conde e Nova Soure, outros municípios estão na fila. Já são 50 cidades, escolhidas preferencialmente entre as economias mais frágeis e distantes de municípios maiores a fim de evitar o deslocamento das pessoas visando fazer retiradas. Funciona assim: um pequeno estabelecimento é selecionado pela equipe dos técnicos do sistema e o dinheiro recebido nos pequenos negócios abastece a pequenina máquina disponível aos clientes.