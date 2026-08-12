As aprovações de crédito do BNDES para o agronegócio na Bahia atingiram R$ 554,5 milhões no primeiro semestre de 2026, o maior valor já registrado para o estado desde o início da série histórica, em 1995.

O montante coloca a Bahia na liderança do Nordeste e representa um salto expressivo de 347,7% em relação ao mesmo período de 2022, além de superar em 41% o resultado de 2025. Os dados foram obtidos antes da divulgação oficial prevista para hoje.

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A maior parte desses recursos — 76,4% — foi destinada a micro, pequenas e médias empresas, reforçando o papel do banco no estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.

No cenário nacional, o BNDES aprovou R$ 24,8 bilhões em crédito para o setor agropecuário no primeiro semestre, o maior volume da história da instituição.

- O banco tem se consolidado como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro, financiando investimentos, capital de giro, aquisição de máquinas e ampliação da capacidade de armazenagem”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O valor é 431% superior ao registrado em 2022 e 46% maior em relação ao de 2025, evidenciando a expansão contínua do apoio ao setor, cujas maiores propriedades são paradoxalmente alinhadas a grupos identificados com a proposta de “Estado mínimo”.

O balanço semestral do BNDES também aponta forte crescimento no crédito aprovado por cooperativas para o agro, alcançando R$ 10,3 bilhões — um avanço de 668% frente a 2022 e de 34% em relação a 2025.

Já o fortalecimento das cooperativas se dá pelo acesso ao crédito em regiões onde o sistema financeiro tradicional não chega, especialmente em municípios pequenos e áreas da zona rural, onde desta forma ganha impulso o empreendedorismo.

ABRE ASPAS

“Comportamentos grosseiros de líderes estrangeiros, com ataques frontais à nossa soberania e à nossa democracia, típicos da ‘Hora dos predadores’ devem ser tratados e repelidos como tal”

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, em artigo publicado ontem no jornal Correio Brasiliense

Salão Imobiliário

O Salão Imobiliário da Bahia realiza nesta semana, em Salvador, um evento voltado à prestação de serviços, orientação direta ao consumidor e qualificação do mercado imobiliário. Na Central de Financiamentos, equipes auxiliam os compradores com simulação de crédito e comparação de modalidades para facilitar a aquisição do imóvel. A programação do evento reúne especialistas e traz hoje Rodrigo Cintra (11h), além do painel sobre estratégias de networking com Ana Maria Amoedo, Pedro Dornas e Fabíola Barros (14h). Amanhã, às 11h, o advogado Robson Sant’ana aborda a inovação e a criação de valor no setor jurídico.

POUCAS & BOAS

Os 114 anos de nascimento do escritor Jorge Amado transcorridos dia 10, serão comemorados hoje no bairro de Nova Ferradas, em Itabuna. Com início às 16h na Praça Frei Ludovico de Livorno, a solenidade vai destacar a importância do seu trabalho para a literatura e, entre outros momentos, terá a recolocação da estátua do ilustre baiano pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc). Para marcar a data, a Casa de Jorge Amado será reformada. Segundo historiadores, foi na localidade que ele nasceu, no tempo em que era uma fazenda que pertencia ao município de Ilhéus.

Com o tema ‘Conhecimento que transforma, ciência que conecta, farmácia que inspira’, começa hoje na Ages Jacobina o 1º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Piemonte da Chapada Diamantina. Até sábado o evento conta com atividades que visam a atualização científica, qualificação profissional e a discussão sobre novas possibilidades de atuação no segmento. A realização é do Conselho Federal de Farmácia (CFF) em parceria com o Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA), com temas como canetas emagrecedoras, perícia criminal e oncologia.