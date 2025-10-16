Bahia chegará à COP30 campeã verde

COP30 - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A Bahia tem uma matriz 98% renovável, por liderar os investimentos em energia gerada em parques eólicos (vento) e baterias fotovoltaicas de captação dos raios de sol.

Os mais de mil empreendimentos registrados em diferentes regiões do estado despertam a atenção dos servidores ambientais no sentido de verificarem as condições nas quais os equipamentos são instalados.

A Associação Pré-Sindical dos Servidores do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Ascra) destaca a importância da posição de liderança da Bahia em energia limpa, como referência para a COP-30.

A conferência, programada para novembro, em Belém do Pará, tem seu êxito condicionado à participação dos servidores ambientais, pois lidam diretamente com as ações de preservação e monitoramento.

Na avaliação dos dirigentes da Ascra, em comunicados dirigidos aos filiados, são os agentes públicos os responsáveis por fazer as políticas públicas e metas globais saírem da “boa intenção” para o fato realizado.

A atuação de cada profissional, entendem os ativistas, contribui para reduzir e prevenir o impacto das mudanças climáticas, favorecendo o uso sustentável dos recursos naturais, e a proteção dos ecossistemas.

Promovida pelas Nações Unidas, a COP30 confirmou a presença de representantes de 190 países, levando a Belém do Pará, ministros, diplomatas, cientistas, gestores de ONGs e órgãos da sociedade civil.

Os compromissos assumidos durante a conferência aumentam a relevância da atuação de profissionais capacitados e dotados de condições de trabalho adequadas e ordenado compatível com a atividade.

DPE em Nova Canaã

A Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) percorrerá quase 500 km com a Unidade Móvel de Atendimento para prestar assistência jurídica gratuita à população de Nova Canaã nos dias 21 e 22. O caminhão ficará na Praça Lomanto Júnior, no Centro, oferecendo serviços como pensão alimentícia, divórcio consensual, guarda de filhos, correção de registros civis, questões de saúde e consultas processuais. Os atendimentos ocorrerão das 9h às 16h, por ordem de chegada, sem agendamento. É preciso levar RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à demanda. Para exame de DNA, é exigida a certidão de nascimento.

POUCAS & BOAS

A trupe do Teatro Popular de Ilhéus apresenta hoje a peça ‘Borépetei. Uno’ no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arleo Barbosa, a partir das 19h. Gratuito e aberto à comunidade escolar e ao público de Ilhéus, o espetáculo é uma das montagens mais simbólicas do grupo, que completa 30 anos em 2025. Borépetei. Uno é uma expressão Tupi, que significa ‘Aquele que contém tudo e está contido em tudo’. A obra propõe reflexões sobre a história do Brasil, os povos originários e a existência humana.

O 2º Seminário ‘Organizações do Terceiro Setor’ movimenta no dia de hoje o anfiteatro do Módulo 2 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com início às 19h30. O evento tem por tema ‘Aspectos contábeis, fiscais, administrativos e financeiros das entidades do Terceiro Setor’, e é organizado pelo projeto de extensão Uefs Cidadã, do curso de Ciências Contábeis, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-BA).

Uma capacitação voltada ao atendimento e acolhimento de pessoas com deficiências neurais, com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) mobilizou colaboradores do Hospital do Oeste, que atuam em áreas como classificação de risco, recepção e recursos humanos. Situada em Barreiras, a unidade faz parte da rede estadual e é administrado pela Osid. O encontro foi conduzido por profissionais da Associação de Mães de Autistas de Barreiras (AMAB) e da Casa Otto Willi Autista.