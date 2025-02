Bahia desfila no Carnaval paulista

- Foto: Divulgação

O jeito único e autêntico de celebrar seus santos e orixás, em meio a festas e manifestações religiosas, juntas e misturadas, garantiu à Bahia da pluralidade um honroso espaço no desfile da Escola de samba paulista Mancha Verde.

O tema, “Bahia, da fé ao profano”, dá bem uma ideia deste pêndulo, embora outra figura possível, a fusão de uma e outra dimensão, seja alternativa razoável para tentar definir o perfil onde a alegria é uma modalidade de ser.

A série documental capaz de atrair a Mancha Verde tem forte assinatura do jornalista e cineasta baiano Gastão Netto, criador, roteirista e diretor.

Os paulistanos viram o documentário passando na televisão pública e encantaram-se quase todos ao mesmo tempo.

– Quando recebi a ligação, fiquei surpreso e feliz. Afinal, a Mancha Verde é uma das grandes potências do Carnaval de São Paulo, e ver a história contada na série ganhar essa dimensão na avenida é um reconhecimento imenso ao trabalho de toda a equipe e, principalmente, à cultura popular baiana – afirmou Gastão Netto.

Para o jornalista e cineasta, a mistura de divino e festeiro na Bahia produz um perfil único e autêntico, além de incomparável.

O sincretismo, a fé e o profano se encontram na Bahia de maneira única, e essa energia estará representada no desfile. “Será emocionante ver a série sair das telas diretamente para as ruas!”, declara Gastão Netto.

Estabelecida a conexão, a diretoria da Mancha Verde entrou em contato com Gastão Netto para conseguir a cessão dos direitos autorais, incluindo o nome da obra, o tema e o enredo do Carnaval 2025, permitindo as representações mais fidedignas.

Filme sobre a Cáritas

A compaixão e a caridade, quando mantidos anônimos seus autores, são as escolhas morais extremas para reduzir o sofrimento em perspectivas sociais e humanitárias. Com esta proposta, será lançado o documentário “O que move é a caridade”, amanhã às 8h30 na sala Walter da Silveira, nos Barris. O filme aborda aspectos relacionados ao trabalho desenvolvido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, articulada à rede liderada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Vale chegar antes do horário marcado para o início da exibição, pois haverá serviço de café da manhã e acolhimento ao público participante.