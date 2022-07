Bahia x Ceará decide prêmio de executivos

As empresas Vinci Airports, Bracell e Novonor classificaram executivos para a fase final Nordeste do cobiçado prêmio Top Mega Brasil, equivalente a um campeonato brasileiro de gestores das principais corporações do país, tendo Bahia x Ceará na decisão regional.

Distribuída nas cinco regiões do país, a disputa envolve mais de 100 agências de publicidade e profissionais representando as companhias divulgadas nas redes sociais nesta primeira fase chamada de “classificação”.

Entre os selecionados, está o jornalista Fábio Góis, graduado pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, hoje Unitec, na mesma turma da telejornalista Louise Calegari, ambos com trabalho sobre a creche Nova Semente, da Pastoral Carcerária, em 2004.

Fábio Góis representa a Bahia, juntamente com Daniela Franco Verhine e Marcelo Gentil, na reta de chegada, para a qual também credenciaram-se outros dois executivos, ambos do Ceará.

– Sempre gostei de conhecer e contar histórias incríveis, passei um bom tempo na atividade da imprensa, e mais recente sigo essa missão na comunicação corporativa – afirma Fábio Góis.

Aprimoramento – Segundo Fábio Góis, aprender e buscar mais experiências transformadoras são práticas eficazes com a finalidade de incentivar o aprimoramento incessante como método para quem tenta destacar-se nesta área da comunicação antes chamada “empresarial”.

A cerimônia de premiação será dia 17 de agosto, no Unibes Cultural, de São Paulo, onde serão conhecidos os campeões regionais e o Pódio Brasil, com os três melhores do país, anunciados no endereço https://lnkd.in/eatqHdq7

Semestre presencial na Ufba

Desde a chegada da pandemia ao Brasil, este será o primeiro semestre 100% presencial da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com a suspensão das situações de exceção estabelecidas, mas os alunos precisam estar em dia com a cobertura vacinal contra a Covid-19.

– As orientações do Comitê de Assessoramento do Coronavírus da Ufba, bem como a obediência aos planos de biossegurança, serão consideradas no processo de retorno às atividades presenciais e ao longo do semestre – alertam os responsáveis pela divulgação dos trâmites de matrícula.

Passa de 45 mil a estimativa do número de estudantes a solicitarem matrícula em mais de 100 cursos da Universidade Federal da Bahia, para o semestre previsto no período de 15 de agosto a 14 de dezembro.

POUCAS & BOAS

- Com 38 aos de história, a Caminhada da Mulher de Jacobina reúne hoje um público estimado em 1.500 pessoas, depois de dois anos sem realização do evento por causa da pandemia. A concentração será na praça Rio Branco com início às 16h e encerramento em frente do Clube da Sociedade Filarmônica 02 de Janeiro. Análogo à um carnaval fora de época, o evento terá diversas atrações musicais e faz parte da tradicional Festa da Mulher, cujo tema e data para a edição deste ano serão divulgados ainda hoje.

- Em Caetité começa hoje a Festa de Nossa Senhora Sant’Ana 2022 na praça da catedral com show de Roberta Miranda. A programação faz parte dos festejos da padroeira local, comemorada dia 26 de julho, com uma série de eventos religiosos que tiveram início dia 17 de julho com a novena preparatória e abertura da Vila Gastronômica. O encerramento será com o Padre Alessandro Campos, após a procissão na tarde de terça-feira.

- O Rock no Parque 2022 vai agitar amanhã a praça Landulfo Alves, em Barreiras, com apresentação das bandas RIPA, 100 Nome e Power Trio. O evento surgiu em 2017 para comemorar o dia mundial do gênero musical, valorizando os grupos que movimentam o cenário alternativo local e nos últimos dois anos contou com programação virtual. Organizado pela Rota 66, este ano conta com apoio da Diretoria de Cultura de Barreiras e diversos patrocínios. Esta edição terá exposição de carros antigos e espaço para barracas com pequenos empreendimentos direcionados para o público simpatizante.