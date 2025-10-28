Baianas integram seleção de escritoras

Celiana Santos é uma das presenças confirmadas - Foto: Franco Adailton / Divulgação

Mulheres escritoras reveladas pela Bahia das Letras vão participar, durante três noites, do lançamento e relançamento de cinco livros de autoria de Vera Passos Coqueiro.

A sequência será de amanhã a sexta, na Reitoria do Ifba, onde era o Colégio Maristas do Canela, confirmadas as presenças de Celiana Santos, Dilu Machado, Elane Nardotto, Mara Vanessa Dutra, ró-Ã e Yara Fers.

Elas por Elas ou Universos Poéticos – A Poesia de Vera Passos Coqueiro e a Literatura de Mulheres da Bahia é o nome do projeto dos encontros literários, começando todos os dias às 18h.

Serão três noites de saraus, brindes, sorteios e feira de livros, terminando com uma mesa-redonda formada por Vera e convidadas, quando discutirão o tema A Literatura de Mulheres na Bahia: histórico, entraves e perspectivas, compartilhando suas experiências.

– Eu sou a única a compor a mesa-redonda que não é poeta; Vera e eu fomos vizinhas nos anos 80, mas ela ainda não escrevia – diz ró-Ã, cronista do suplemento dominical Muito, de A TARDE.

ró-Ã encanta-se não apenas com o trabalho de Vera Passos; também a história dela atrai a escritora: “Era professora de matemática e depois foi cursar Letras. Acho muito interessante essa guinada de números para letras”.

Vera Passos queria uma mesa composta por mulheres “fortes”, acrescentou ró-Ã. “Creio que se lembrou de como eu fazia vídeo independente numa época em que era difícil e caro”.

ró-Ã já publicou um livro de crônicas e contos, Dor de Facão & Brevidades, colaborando com o Muito d’A TARDE há mais de cinco anos, de onde, provavelmente, também deve advir o interesse de Vera Passos em sua presença na mesa principal.

Araci perde Zeca de Tapuio

Os agricultores organizados do município de Araci estão de luto devido à morte do líder comunitário rural e sambador José Leôncio das Chagas, conhecido por Zeca de Tapuio. Um aspecto relevante do perfil de Zeca de Tapuio foi a percepção de fortalecer a luta com cantos de trabalho, os bois de roça e batuques de batas de feijão e milho; no final da tarde, concluídas as tarefas, havia as rodas de samba.

Segundo Josias Pires, o Movimento da Quixabeira, reunindo dezenas de grupos de samba, teve em Zeca de Tapuio um de seus expoentes, tendo participado do long-play (vinil) Da Quixabeira pro Berço do Rio, de 1992.

POUCAS & BOAS

O 1º Fórum de Irrigação da Bahia (Fiba) movimenta, hoje, o Complexo da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. A proposta dos organizadores é que o encontro seja um espaço de diálogo, troca de experiências e construção de soluções voltadas para uma irrigação mais eficiente e sustentável na região do Matopiba, que congrega regiões de Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Além dos empreendedores irrigantes, também estudantes e pesquisadores devem participar do fórum.

Em Morro de São Paulo, acontece, hoje, na Quarta Praia, o torneio oficial da Internacional Tennis Federation – ITF Beach Tennis World Tour BR 10, no hotel Patachocas. Amanhã, terá início o BT100, com atletas ranqueados no Top 100 da ITF. A competição conta com oito quadras com padrão internacional, sob supervisão da ITF, e reúne, exclusivamente, atletas profissionais do circuito mundial. O evento reforça a presença do esporte como vetor de desenvolvimento e tem apoio, dentre outros, da Abaeté Linhas Aéreas.

A Academia Barreirense de Letras (ABL) está ultimando os preparativos para o 1º Encontro de Escritores do Oeste Baiano (EnEOB), nos dias 30 e 31 de outubro. O encontro vai agitar o Clube da Associação Barreirense de Cultura e Desporto (ABCD) com a proposta de promover a literatura da região, incentivando a criatividade e a produção literária, através da criação de um espaço de troca e discussão. A coordenação é das escritoras Márcia Rasia e Marilde Guedes, presidente da instituição.