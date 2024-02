Bebê Yarin segue a luta tupinambá | A TARDE

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas foi também de alegria e celebração pela equipe de profissionais de saúde do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, no Sul do Estado.

Nasceu o mais novo tupinambá, Maria “Yarin”, segunda filha de Yuri e Luciele, ambos integrantes de uma das etnias mais presentes entre os povos originários chacinados pelos invasores portugueses.

O parto normal terminou precisamente às 2h37min da madrugada de ontem, com as merecidas comemorações da aldeia Tukun, no município vizinho de Olivença.

– Vivemos um marco histórico de lutas, vindas já de muitos séculos, e o nascimento de minha filha, mais uma representante da etnia Tupinambá, significa a preservação de um povo que merece conquistar mais respeito e ocupar melhor o seu espaço – afirma o pai Yuri.

Luciele começou a sentir as dores do parto em um horário desafiador, no final da noite, quando foi levada às pressas para a emergência obstétrica do hospital de Ilhéus, a cerca de 20 quilômetros da aldeia.

Yarin veio à luz com 3 quilos e meio, medindo 51 centímetros, depois de receber a atenção especializada e os cuidados da equipe do estabelecimento administrado pela Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf).

O Hospital Materno-Infantil, construído com recursos da cidadania, pelo governo do estado, é o primeiro a apresentar ao Ministério da Saúde um Plano voltado para o atendimento aos povos originários.

A iniciativa do projeto está em tramitação no Congresso Nacional e terá como principais diretrizes a melhoria do acesso às populações indígenas e a adequação de acordo com as etnias, considerando hábitos e alimentação.

Bloco xamânico sai segunda

A tradição dos xamãs, disseminada inicialmente na América do Norte, também estará presente entre as representações indígenas do Carnaval baiano, com a confirmação do bloco xamânico Pachamama Chama.

Os adeptos baianos do xamanismo, concentrados em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, ficaram de botar o bloco na rua junto com a Mudança do Garcia.

A adesão dos xamânicos será na segunda-feira de Carnaval, dia 12, quando levarão folhas e flores típicos dos rituais, além de instrumentos musicais assemelhados a tambores.