Biógrafo zela pelos 100 anos de Milton

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A 40 dias do centenário de nascimento do saudoso Milton Santos, a 3 de maio de 1926, seu biógrafo autorizado, professor doutor Fernando Conceição, separou documentos e atualizou dados confiáveis para ficar disponível a participar das festividades na academia e fora dela.

Embora nascido no município baiano de Brotas de Macaúbas, o eminente geógrafo e livre pensador tem maior probabilidade de acolhimento pela Universidade de São Paulo de uma programação compatível com a grandeza de seu primeiro centenário.

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Nome da avenida onde fica um dos maiores campi da Universidade Federal da Bahia, ligando Ondina a Garibaldi, Milton Santos é tido por seus seguidores como uma daquelas referências luminosas da qual depende uma produção de conhecimento liberta de vícios.

"Estive em cada um dos países onde Milton Santos buscou refúgio ao ser perseguido nos anos de ditadura militar e saí coletando tudo o que pude para salvaguardar aspectos de sua história”, afirma Fernando Conceição.

Ao verificar o cuidado com o qual o atualmente professor de História do Jornalismo tornou-se guardião de sua trajetória, Milton Santos deixou registrado, em carta de próprio punho, a outorga de biógrafo autorizado para Fernando Conceição.

Candidato insurgente à reitoria da Ufba, Fernando Conceição certamente deve ser convidado a participar das programações do nascimento, a partir de uma avaliação isenta de seu valoroso trabalho de pesquisa por parte dos organizadores.

Umas das fontes confiáveis sobre a rica herança do saudoso intelectual de referência está nos raros exemplares disponíveis do livro Milton Santos: uma biografia em construção, publicado por Fernando Conceição, em 2015.

Abre aspas

“Muitas profissões eram só de homem (...) Como se as mulheres fossem inferiores (...) É inaceitável que mulheres continuem sendo espancadas e assassinadas todos os dias” Lula, presidente, durante a cerimônia do Selo Nacional Compromisso com a Educação, em Brasília

‘Monstruosa’ na Casa Preta

No dia 27, às 18h30, a Casa Preta, no Dois de Julho, receberá leituras dramáticas da escritora baiana Amanda Julieta, a partir de contos do novo livro, Monstruosa, em que ela aborda o amor entre mulheres e busca romper estigmas sobre a livre escolha dos corpos e afetos, reafirmando experiências dissidentes.

O evento terá participação da multiartista Larissa Lacerda, distribuição gratuita de 100 exemplares e microfone aberto para que mulheres interpretem os textos, compartilhem vivências e proponham novas leituras. Com orelha de Natalia Borges Polesso, a obra é publicada pela ParaLeLo13S, ligada à livraria Boto-cor-de-rosa.

POUCAS & BOAS

Uma formação voltada aos ‘Editais Cultura Viva’ reuniu, ontem, artistas, produtores culturais e representantes de grupos locais no Salão Nobre de Ibiquera. Voltado à qualificação e ao fortalecimento do setor, o encontro foi organizado pela equipe da Secretaria municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, em parceria com a Secretaria de Cultura da Bahia. A elaboração de projetos e compreensão dos editais foram temas abordados, assim como a documentação necessária e dicas para aumentar as chances de aprovação.

A 13ª Semana de Integração Universitária da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) foi aberta, ontem, e se estenderá por toda a semana, mobilizando os campi de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória, até sábado. A programação conta com oficinas, palestras, seminários e a Gincana da Ufob. Calouros e veteranos têm, ainda, campanha de vacinação, apresentações artísticas e torneio de xadrez, dentre outros eventos.