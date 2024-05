Bolsa é caminho para mercado de trabalho | A TARDE

Trabalhar é um objetivo mais próximo de se alcançar para quem garantir uma das mais de mil bolsas – exatas 1.070 – de cursos técnicos em 12 municípios, tudo isso com a chancela do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial na Bahia (Senai-Bahia).

Da bolsa para o mercado, a trilha foi aberta ontem, fechando dia 3 de julho, no endereço www.tecnicosenai.com.br, ou nas centrais de atendimento.

São 7.350 vagas a serem preenchidas em opções das mais requisitadas pelas indústrias, como automação, desenvolvimento de sistemas, eletroeletrônica e mecatrônica.

Entre 22 opções, serão oferecidos cursos de administração, biotecnologia, edificações, petroquímica, multimídia, química, refrigeração, segurança do trabalho e até... programação de jogos digitais!

A estratégia do certame, a fim de torná-lo o mais inclusivo, foi a de escolher as chamadas cidades-polo, favorecendo a participação de candidatas e candidatos de municípios localizados no entorno da região de influência.

Estão disponíveis Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luis Eduardo Magalhães, Conquista, Teixeira de Freitas e Salvador, na Cimatec e Avenida dos Dendezeiros.

Antes de escolher qual empreitada a enfrentar, recomenda-se avaliar com cuidado o edital completo com os cursos oferecidos em cada unidade, bem como outras informações úteis a fim de corresponder o perfil do candidato ao curso escolhido

Mas atenção: para tentar a gratuidade nas bolas de estudo, é preciso ter obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos sete anos, além de os candidatos declararem baixa renda familiar.

Cinema em Santa Terezinha

O município de Santa Terezinha vai inaugurar seu cineclube, preenchendo os vácuos de cultura e conhecimento verificados após a transformação das salas de cinema em empreendimentos ditos "religiosos". O cineclube Mafuá - “bagunça organizada” - é herdeiro do Instituto criado por lideranças atuantes nas comunidades, articulando gestores, representantes do comércio santa-terezinhense e outros segmentos. Localizado no Piemonte do Paraguaçu, rio do qual dependem a fauna, a flora e os homens, Santa Terezinha será agora um dos escassos municípios a oferecer a chance de se assistir a um bom filme, conforme os cânones da sétima arte.

