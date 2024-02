Cae, Chico e Gil são doutores pela Uesc | A TARDE

Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil são os três novos doutores honoris causa (por causa da honra) pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

A decisão anunciada pelo Conselho Universitário da Uesc integra as comemorações pelo primeiro cinquentenário de uma das instituições acadêmicas baianas de melhor pontuação nos rankings das universidades brasileiras.

O reitor, professor doutor Alessandro Fernandes, no início de seu segundo mantado, anunciou para o mês de abril uma nova solenidade de doutoramento, desta vez para o baterista Sabará, o músico Kokó e o memorialista José Nazal.

Em relação a Caetano, Chico e Gil, o reitor lembrou a importância de terem as três personalidades, forte presença nos cenários nacional e internacional, divulgando nossas manifestações culturais no exterior.

– Entre as justificativas para concessão dos títulos está a importância dos laureados para sociedade brasileira, não apenas como dos cantores, compositores e escritores, mas também como defensores das diversas causas humanitárias – justifica o reitor.

Os conselheiros da Uesc aprovaram a concessão dos títulos de “Mérito Universitário” para os servidores aposentados Edvaldo Pereira de Oliveira, Niraldo Alves da Silva e Senize Maria Correia Menezes Dócio.

O jornalista Edvaldo Pereira de Oliveira implantou a Assessoria de Comunicação da Uesc; Niraldo e Senize, por quase três décadas, atuaram respectivamente na gestão orçamentária e administrativa.

O título de doutor Honoris Causa é a máxima distinção concedida pela Universidade; o Mérito Universitário reconhece relevantes serviços prestados por ex-colaboradores. Também serão concedidos títulos de professor emérito.

Capacitação para mulheres

Um ateliê unido a um projeto de reciclagem em espaço aberto para cursos e capacitações voltadas para as mulheres do Pelourinho é a novidade Pós-Carnaval no endereço Rua Portas do Carmo, número 28. O casarão verde, segundo Viviana Santarciel, uma das idealizadoras do “Pelourinho Recicla”, está aberto para tornar-se um ponto de encontro, visando circular informações por meio de intercâmbios e palestras. Além de incentivo à produção artística, por meio do ateliê de Eduardo Santos, a ideia é sediar cursos diversos, como o de ioga, o primeiro aberto ao público de uma série a ser oferecidos nos próximos meses.