Caeté Raiz divulga Chapada na Europa | A TARDE

A ampliação do número de turistas europeus, habitualmente em maiores levas no mês de agosto, será o resultado previsível da nova temporada da banda Caeté Raiz, do Vale do Capão, em centros culturais da Suíça e da Alemanha.

O grupo integrado por seis musicistas de quatro países sul-americanos - Brasil, Colômbia, Argentina e Chile - vai divulgar o álbum “O Templo dos Cristais”.

A excursão, programada para os meses de julho e agosto, somente pôde ser viabilizada com editais do órgão federal Funarte, por meio do Programa Ibermúsicas, e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Já estão confirmadas as presenças da Caeté Raiz no Siberian Summer Festival em Trogen e La Coutellerie Organisation em Fribourg, além do La Bille Espace Culturel em La Sarraz, o Pachamama Festival na Suiça.

O projeto prevê também oficinas gratuitas de música oferecidas pelos integrantes da banda à comunidade do Vale do Capão, a primeira delas sábado agora, dia primeiro, além de um show gratuito antes do embarque para a Europa.

-Trabalhamos com três gêneros musicais, o afrobeat, o reggae, o ska e o jazz, visando representar pelos sons, o máximo possível, toda a beleza e grandiosidade da Chapada, o “Templo dos Cristais”, afirma a colombiana Isabel Cardona.

A Caeté Raiz tem ainda o brasileiro Leonardo Frodo, baterista, compositor e vocalista (Brasil); os chilenos Pablo Molina (guitarra), Javier Molina (trombone) e Paula Aldunate (saxofone) e o argentino Luciano Menderete, no baixo.

A banda autoproclama-se seguidora dos princípios do movimento tropicalista dos anos 1960 e 1970, como se pode verificar nos videoclipes disponíveis para acesso pelo youtube.

Clima em debate

Ambientalistas, políticos e a cidadania engajada na luta pela preservação da vida na Terra vão entrar o mês de junho com todo o pique de articulação em rede, ao realizarem um debate sobre emergência climática. O encontro, neste sábado, será aberto ao público na sede do Centro de Culturas do Legislativo e deverá trazer à Casa do Povo, lideranças de movimentos sociais e de comunidades dos bairros de Salvador e áreas metropolitanas. A reunião acontece a partir das 8h30, com o objetivo de organizar uma parada visando divulgar a luta antipoluição a fim de construir táticas de conter os crescentes estragos.

