Câmara Setorial incentiva dendê

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Organizar, articular e mudar o mundo: o eficiente método de romper paradigmas está de volta com a criação da Câmara Setorial do Dendê, em portaria 26/2023, publicada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura.

A ideia é unir em torno da recuperação da rede produtiva do dendê, 33 instituições, entre empresas, centros tecnológicos, secretarias municipais, associações culturais e representantes de ofício distribuídos em cooperativas, empreendimentos e produtores autogestionados.

Além da importância do resgate econômico, o dendê está definitivamente vinculado à política e à cultura, pois não há “afrocentralidade” sem a oleaginosa, símbolo da resistência preta em Salvador, onde uma das principais avenidas chama-se “dos Dendezeiros”, situada na Cidade Baixa.

É possível reivindicar, também, o reconhecimento por Parte do Patrimônio Histórico Nacional, dada a importância da cultura dendezeira para a religião, pois não há candomblé sem dendê, além dos multiusos na culinária.

A Câmara do Dendê terá entre as protagonistas a Universidade Federal da Bahia, a quem cabe uma das principais contribuições, a produção de conhecimento e a busca de incentivo para fomentar o investimento.

- Estamos agora buscando registrar a marca “Azeite de Dendê”, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ampliando o valor do produto no mercado”, afirma o professor Alcides Caldas, um dos 33 titulares da Câmara do Dendê.

Segundo o pesquisador, o setor se ressente de poucos recursos, com o uso ainda artesanal, do pilão e de “rodões” mais apropriados a era anterior às máquinas, tamanho o improviso.

Imersão para mulheres

Três dias em um refúgio à beira-mar com o objetivo de produzir nas mulheres a recuperação da confiança para se reconectarem com a própria determinação e força de vontade. Essa é a proposta da "Casa da Coragem", experiência que chega à quarta edição - dessa vez em Guarajuba. O foco da imersão é o desenvolvimento de coragem, sob a coordenação da jornalista, escritora e mentora Fabiane Maimone. A ideia é servir de guia para outras mulheres, como ela, poderem ganhar mais repositório para fazerem suas escolhas em uma jornada de reconstrução de memórias, visando recuperar o protagonismo de suas vidas.