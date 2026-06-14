Campanha divide peso da infertilidade

Uma tradição herdada da Antiga Grécia e acolhida pelas instituições do patriarcado consiste na antiga mentira secular de a mulher ser a única responsável pela infertilidade quando a gravidez planejada e desejada não chega.

Este e outros argumentos falaciosos estão na mira de uma ampla campanha de conscientização desenvolvida por médicos e pesquisadores neste mês dedicado a desmistificar a real saúde reprodutiva de homens e mulheres.

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As estatísticas mais recentes apontam para uma atribuição de causas, meio a meio, entre os dois sexos biológicos, portanto não se pode admitir a violência de culpar 100% os úteros por ineficiência.

Na Bahia, embora a questão não faça parte do censo, especialistas observam aumento da procura por atendimento relacionado à infertilidade masculina, impulsionado pelo adiamento da paternidade.

– Para a maioria dos casos existe tratamento. E mesmo quando a gestação natural não é possível, a medicina reprodutiva oferece opções seguras e eficazes – afirma o médico Felipe Pinho, um dos mais atuantes na especialidade.

Segundo Felipe Pinho, a principal mensagem da campanha tenta dissociar as ideias de infertilidade e impossibilidade de ter filhos, desde que se procure ajuda especializada o mais precoce possível.

O urologista destaca a importância de o homem permitir-se ser investigado junto com a parceira, evitando atrasos nos diagnósticos, levando em conta que é impossível para a mulher fazer um bebê sozinha.

A definição de infertilidade, para a medicina, implica confirmar a ausência de gravidez após 12 meses de relações sexuais frequentes, obviamente sem o uso de contraceptivo.

Governo digitaliza o interior

O governo estadual formalizou o início das atividades do edital Cientista no Governo Municipal, projeto que destina R$ 4,8 milhões para a transformação digital no interior baiano. O encontro que marcou o início da parceria entre a Saeb, a Fapesb e as prefeituras ocorreu na última sexta-feira, em Salvador, com a assinatura dos termos de outorga.

A iniciativa liderada pelo Estado visa aplicar o conhecimento acadêmico na modernização das gestões locais, tendo como requisito a adesão ao SEI Bahia Municípios. O sistema eletrônico extingue o uso de papel e agiliza a tramitação de processos administrativos nas prefeituras.

Inverno chega dia 21 com necessidade de vacinação

Com a chegada do inverno, no próximo dia 21 de junho, especialistas reforçam a importância da vacinação contra a influenza para pessoas em tratamento oncológico.

Crianças, adolescentes e adultos com câncer apresentam maior vulnerabilidade a infecções respiratórias devido à redução da imunidade causada pela própria doença e por tratamentos como quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

Presidenta da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope), a oncologista pediátrica, Dra. Mariana Bohns Michalowski, alerta que infecções respiratórias podem provocar internações, interrupções no tratamento e complicações graves.

Segundo ela, além da imunização dos pacientes, familiares e pessoas que convivem com eles também devem manter a vacinação em dia para ampliar a proteção.

O alerta ocorre em meio à baixa cobertura vacinal registrada na Bahia. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ampliou até 17 de junho a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade.

Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas 35% do público prioritário receberam a dose da vacina em 2026, índice distante da meta nacional de 90%.

De acordo com a coordenadora estadual de Imunização, Vânia Rebouças, a vacina continua sendo a medida mais eficaz para prevenir casos graves.

Levantamento da Sesab mostra que, entre os pacientes internados em UTI por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 1º e 25 de maio, apenas 9,89% estavam vacinados.

Além da imunização, Dra. Mariana recomenda cuidados como higienização das mãos, evitar contato com pessoas gripadas, manter ambientes ventilados e procurar assistência médica diante de sintomas.