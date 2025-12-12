Campeã da Educadora renova música popular

Caetano Veloso e Gilberto Gil - Foto: Redes Sociais/Divulgação

A novíssima música popular brasileira está bem representada por uma fã – e 'seguidora' – de Caetano Veloso e Gilberto Gil, promovidos a 'influencers' acústicos de Letícia, uma revelação de 22 anos.

Campeã do renhido festival Educadora FM, ao vencer 599 candidatas e candidatos, Letícia leva seu talento, precocemente reconhecido na categoria “melhor arranjo de música com letra”, ao palco do “Colaboraê”, no Rio Vermelho.

Será neste domingo, às 17 horas, o show da “volta olímpica” de Letícia, uma jovem sorteada por Apolo, tendo entre os familiares, referências de harmonia na arte de cantar e tocar violão, seu instrumento preferido.

Letícia já é conhecida de quem acompanha a programação de tevê, tendo alcançado fama nacional ao participar do The Voice Brasil, ainda adolescente de 18 anos, dali ganhando convite para trabalhar com Carlinhos Brown.

– Entre os “singles” já reunidos em formato “extensed play”, o que eu gosto mais e recomendo a audição é “Nova era”, criada na época da pandemia – afirma a nova campeã da MPB.

Toda esta alegria somente é possível graças ao trabalhador moveleiro Raimundo Noé, de quem a cantora e compositora ganhou de Natal seu primeiro violão, adquirido numa loja da Praça da Sé.

Teria sido esta a “escolha originária” – motivação para as escolhas posteriores da vida de Letícia, pois contava escassos sete anos a criança amada por Raimundo Noé, também conhecido como seu avô.

Formanda em música pela Universidade Federal da Bahia, Letícia sabe identificar os diversos gêneros musicais, ampliando a chance de conhecer bem o legado de Gil e Cae para seguir as próximas décadas cantando MPB.

Mutirão oftalmológico

Um mutirão agendado para hoje e amanhã na COI - Clinica Oftalmológica Integrada da Bahia vai atender gratuitamente a 80 pessoas com problemas de visão mas que não contam com renda suficiente para conseguir adquirir óculos. Assistidas e cadastradas por dois centros espíritas – o Tereza D'Avila e o Leopoldo Machado –, elas serão examinadas pelos médicos Edson Silveira, Thais Siqueira, Terezinha Liborio e Silvana Burgos, e, no mesmo local, atendidas por equipe da Ótica da Gente, empresa que doará as lentes e armações. Os óculos serão entregues aos pacientes no dia 22 deste mês, bem a tempo das festas natalinas.

ABI divulga nota de repúdio

A Associação Bahiana de Imprensa se juntou às instituições democráticas que exigem o pleno esclarecimento sobre as responsabilidades pelas cenas deploráveis registradas na Câmara dos Deputados nesta semana. Em nota de repúdio, a entidade condenou o ato de exceção contra a liberdade de imprensa e o direito à informação. A instituição classifica como descabida e inaceitável a censura ao trabalho da imprensa, que visou sonegar ao Brasil a informação sobre o ato discricionário do presidente Hugo Mota, ao determinar o emprego da Polícia Legislativa para remover, à força, o colega Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira do presidente da Casa.

POUCAS & BOAS

Em Teixeira de Freitas começa hoje a programação do Natal Iluminado, que já transformou a cidade em cenário encantado de luzes e cores. Com início às 19h na Praça da Bíblia, a abertura será com a 1ª Orquestra Municipal, composta por alunos das Casas de Cultura, que trarão um repertório especial de músicas natalinas.