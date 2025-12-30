Campeã da internet é pela paz das religiões

Foto ilustrativa - Foto: Reprodução/Freepik

Márcia de Ogum, uma das yalorixás de maior número de seguidores na internet, poderia apenas seguir a correnteza de convicções sobre a regência do Ano Novo, atribuída ao orixá de sua cabeça, mas, por ora, ela tem certeza mesmo é de continuar a luta pela paz.

Uma divindade só para reger o mundo inteiro não está entre as crenças da líder religiosa do terreiro Ilê Asé Ewá Olodumare, em Areia Branca, Lauro de Freitas.

Para Márcia, cada terreiro deve consultar seus búzios para verificar a predominância de um orixá, no caso dela a observação das combinações do ifá ficou para mais próximo da virada, hoje ou amanhã.

Integrante ativa do Conselho Interreligioso da Bahia (Conirb), Márcia de Ogum já tem certeza de uma coisa: independentemente do orixá a reger 2026, a busca pela paz é a bandeira branca a ser içada para unir pessoas de todas as religiões: “Vamos intensificar a participação e a presença em todos os encontros e locais onde é preciso levar a mensagem da paz”, afirma Márcia de Ogum.

A ialorixá quer dar sequência ao trabalho desenvolvido em 2025, com destaque para visitas em unidades do sistema prisional, palestras em escolas e encontros, como o recente Você e a Paz, na companhia de pastores, padres e espíritas.

O Ano Novo será de números fortes para o terreiro Ilê Asé Ewá Olodumare: 25 anos de fundação; 50 de iniciação de sua mãe, Valdete de Ewá, já de volta ao Orum; e mais 40 da dedicação de Márcia ao candomblé.

Atualizada nas novas tecnologias, yá Márcia conta com 70 mil seguidores na internet, fazendo do ambiente digital um meio de divulgar mensagens de união de todas as religiões, como forma de incentivar as pessoas a derrotar o racismo.

O pagamento exorbitante de juros e amortizações da dívida deixa o País sem capacidade de maior investimento em educação, saúde, moradia e segurança CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB), em mensagem de Ano Novo, abordando situações que ‘entristecem e preocupam’, como o aumento da corrupção e da violência, entre outros desafios

‘DiverCidade’ no Farol

Com apoio do Centro Cultural do Tribunal de Justiça da Bahia, o artista plástico Paulo Canuto apresenta a mostra DiverCidade, um percurso pela história de Salvador a partir de 62 obras que atravessam cinco décadas de produção. A exposição será inaugurada em 8 de janeiro, às 18h, no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, e segue aberta ao público até 22 de fevereiro.

O conjunto dialoga com as transformações da cidade e do próprio autor, reunindo pinturas acrílicas, aerografias e esculturas com fios de cobre reaproveitados da construção civil, em permanente reinvenção estética e memória urbana ativa.

