Canoa havaiana singra Kirimurê

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Canoagem e as mais diversas modalidades de desportos aquáticos ganharam reforço para ampliar a prática saudável em Kirimurê – o grande mar interior -, como é conhecida a Baía de todos-os-santos, na qualificada divulgação por centenas de seus navegantes, liderados pelo comandante Lourenço Mueller, articulista da editoria de Opinião de A TARDE desde 2008.

Trata-se da Coordenação de Expedições de Yebakaleo Canoe Club, formada por Frank Brito de Faro, João Franco Lima e Frederico Bandeira Caria de Almeida, apresentando-se o trio como mentor de novas aventuras e mergulhos em Kirimurê.

De turismólogo a surfista, agente de viagens e guia turístico bilingue, Frank Faro vem do Havaí para estimular a prática da canoa havaiana, tendo organizado eventos náuticos, dedicando-se a formação de novos remadores na embarcação de 14 metros.

João Franco Lima é professor de educação física desde 1988, com passagem marcante pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). Dedicado às atividades de recreação, lazer e práticas corporais de aventura no âmbito de formação profissional no ensino superior em cursos de Educação Física, João Franco Lima tem no currículo a coordenação de diversos projetos com objetivo de promoção de saúde.

Já Frederico Almeida, biólogo, mestre e gestor em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa traz para Kirimurê toda sua experiência na área de ecologia aplicada, tendo ainda destacado-se em competições de alcance regional, nacional e internacional.

Quem queira juntar-se ao grupo visando cuidar de kirimurê e ao mesmo tempo divertir-se com a canoa havaiana pode fazer contato no @farofrank @yebakaleo @yebakay @fred.almeida2 @kaleopapa_canoe_club_

Jarê é tema de e-book

O livro eletrônico (e-book) “Memória das cantigas de jarê”, já disponível na Biblioteca Virtual Consuelo Pondé de Senna, é a mais nova iniciativa do Palácio de Ogum e Caboclo Sete Serra para salvaguarda do tesouro cultural relacionado ao candomblé da Chapada Diamantina. Acessível pela internet para todas e todos quantas queiram, a publicação permite um “passeio” por fotografias antigas, desde o tempo do babalorixá Pedro de Laura. O projeto somente pôde ser viabilizado com apoio da Lei Aldir Blanc, permitindo agora a entrada de quem queira no terreiro digital hospedado no endereço www.bvconsueloponde.ba.gov.br.