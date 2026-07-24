Carlinhos Brown vai fazer palestra magna

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A Bahia sediará, pela primeira vez na história de suas instituições centenárias, um encontro dedicado exclusivamente ao debate sobre governança, sustentabilidade e futuro das fundações no estado.

No dia 31 de julho, o Ministério Público da Bahia (MPBA) promove o 1º Fórum Estadual de Fundações, reunindo especialistas nacionais do terceiro setor, promotores de Justiça e representantes da sociedade civil.

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O encontro acontece de 8h às 17h30, na sede do MPBA, no Centro Administrativo, e contará com inusitada palestra magna a ser proferida pelo cantor e compositor Carlinhos Brown.

A iniciativa busca fortalecer instituições voltadas para prestar serviços sociais em áreas como saúde, educação, cultura, assistência e preservação do patrimônio, entre outros.

Para a promotora de Justiça Aurivana Braga, aprimorar a gestão dessas entidades produz impacto direto na sua razão de ser: a qualidade das ações oferecidas à população.

– O Ministério Público atua não apenas na fiscalização do patrimônio das fundações, mas também na orientação preventiva para melhoria da governança e da transparência – afirma Aurivana Braga.

A abertura do Fórum reunirá o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, além de nomes como Márcio Fahel, Maria de Fátima Passos, Thamile Accioly e Maria Rita Pontes.

A programação inclui temas centrais para quem administra fundações: governança, prestação de contas, captação de recursos, fundos patrimoniais, reforma tributária, uso de tecnologia e inteligência artificial.

Também estão previstos debates sobre natureza jurídica e sustentabilidade econômica. O evento é realizado pelo MPBA, com apoio institucional da Fundação Maria Emília e das Obras Sociais Irmã Dulce.

ABRE ASPAS

“[O tarifaço] é uma situação que está sendo criada por razões inaceitáveis promovidas por uma força interna e que está conspirando contra o Brasil entendendo que isso irá os favorecer”.

Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, sobre as tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

‘A magia das diferenças’

A obra “A magia das diferenças”, escrita pela estudante de apenas nove anos Ava Lira, do Colégio Villa Global Education, foi selecionada pela Fundação Pedro Calmon para compor o acervo de bibliotecas públicas da Bahia. Fruto de incentivos escolares como o projeto “Histórias e Mais Histórias”, o livro aborda amizade e diversidade através de personagens singulares. A conquista, celebrada perto do Dia do Escritor, evidencia como o suporte pedagógico estimula jovens talentos, permitindo que a criatividade infantil extrapole os muros escolares, consolidando a importância da autoria desde a infância.

POUCAS & BOAS

Uma audiência pública com o tema Protagonismo e Memória das Mulheres Pretas faz parte da programação que movimenta, hoje, a Câmara Municipal de Ilhéus, como parte do Julho das Pretas. Organizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, no evento haverá homenagens a mulheres negras da cidade que se destacam pela trajetória de vida e pelas contribuições que têm em favor das suas comunidades. Aberto ao público o encontro terá ainda a Feira de Empreendedoras Negras durante todo o dia, em frente à Câmara, na Praça JJ Seabra.

A segunda edição de 2026 do programa Conecta ISSM (Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari) reuniu, ontem, mais de 100 agentes de saúde do município na sede da associação destes profissionais. A meta principal foi esclarecer dúvidas sobre direitos previdenciários, regras de aposentadoria e os procedimentos necessários para requerer o benefício. A iniciativa integra as ações permanentes de educação previdenciária do instituto.