Caruru dos Ibeji na Casa dos Rios

- Foto: Luciana Ramos / Divulgação

Os ritos relacionados ao culto aos Ibeji (os voduns gêmeos Cosme e Damião), na próxima sexta-feira, terão o acréscimo da comemoração por ter sido o caruru, comida destinada a estes encantados, promovido a Patrimônio Imaterial da Bahia, conforme decreto sancionado pelo governador tupinambá Jerônimo Rodrigues, em benfazeja ação noticiada em manchete e repercutida em editorial por A TARDE.

Entre os milhares de terreiros baianos, o Ilê Axé Odo Omin (“casa com a força das águas dos rios”) vem servindo de referência às casas de culto de matriz africana por conta desta capacidade de unir o plano divinal à materialidade da conquista.

Servindo de ímã para atrair, não apenas os sem-números de filhos da iyalorixá Antônieta de Osum, líder do Ilê Axé Odo Omin, mas também fomentar um urbanismo acelerado, com apoio dos órgãos públicos, o terreiro fica na Rua Alto do Caji, número 5, antiga Rua da Granja, no Quilombo Quingoma de Fora, em Lauro de Freitas.

- Chegamos aqui por volta de 2003 e depois de consolidar os barracões e casas de santo, vamos inaugurar em breve um anexo, totalizando em torno de 300 mil reais em investimento, tendo oferecido em troca, além de assistência religiosa, projetos sociais e educativos”, afirma Mãe Antônieta, ao começar mais um dia de trabalho, mesmo cadeirante, adversidade física incapaz de reduzir sua força para trabalhar.

Liderado pela pedagoga, teatróloga e costureira, o Ilê Asé Odo Omin tem funcionado como centro cultural por meio da oferta de cursos de música e artes cênicas, além de participar intensamente da assistência às crianças carentes, correndo listas e fazendo “vaquinhas”, virtuais e presenciais, a fim de bancar o material escolar e alimentação de vulneráveis.

Homens de Barro

Ibirataia, no sul do estado, foi escolhida para sede de um projeto turístico denominado provisoriamente Cidade dos Homens de Barro, com a instalação de esculturas gigantes, como um museu a céu aberto nas serras ligando a cidade à vizinha Ipiaú. O objetivo é o de causar curiosidade e impacto para os visitantes, como um atrativo para atividades multiculturais promovidas em concha acústica construída visando realização de shows e apresentações musicais. O detalhamento técnico da Cidade dos Homens de Barro terá continuidade em 2025, contando com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado e do Projeto Geração, da UFRB.