Casa Branca celebra 40 anos de tombado | A TARDE

"O patrimônio cultural afro-brasileiro e o tombamento do Terreiro da Casa Branca" será o tema, resumidamente, da mesa redonda hoje às 14 horas, na Casa dos Sete Candeeiros, Centro Histórico.

Entre os convidados, destaca-se o presidente da Academia de Letras da Bahia, antropólogo e professor Ordep Serra, autor de trabalhos decisivos para o tombamento do terreiro, comemorando 40 anos neste mês.

O principal projeto de pesquisa, denominado Mapeamento de Sítios e Monumentos Religiosos Negros da Bahia (Mamnba), viabilizou prova documental e cientificamente reconhecida da relevância da Casa Branca.

Além de Ordep Serra, confirmaram presença a Iyalorixá Neuza Cruz, do Ilê Axé Iyá Nassô Oká; e as professoras Márcia Sant´Anna e Fábio Velame, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufba.

- O Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, chamado em iorubá, língua ritual de seu culto, Ilê Axé Iyá Nassô Oká, é um dos mais antigos e respeitados santuários da religião dos orixás. Deu origem a centenas de outros terreiros, por todo o país”, afirma Ordep Serra.

Segundo o dedicado pesquisador, da Casa Branca descendem, por exemplo, os famosos templos do Gantois e do Axé Opô Afonjá, cada um deles fonte de inúmeros outros.

Ogã da Casa Branca (um dos responsáveis por manter o terreiro em ordem), Ordep Serra destaca o fato de o poeta Francisco Alvim, evocando Edson Carneiro, chamar a venerável matriz de ‘Mãe de Todas as Casas’.

O encontro histórico de aniversário do tombamento (quando não se pode mexer nos aspectos da edificação) contará também com representantes do Instituto do Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional- Iphan.

Direito da mulher migrante

Os direitos das mulheres migrantes estarão em debate hoje às 19 horas, em encontro programado para a plataforma Google meet, bastando às interessadas em participar acessar o @namirufba no “insta”. Para incentivar as trocas de ideias entre as participantes, estão confirmados os nomes de Maria Clara Guimarães, psicóloga; e Rebeca Assis, graduanda em Estudo de Gênero e Diversidade pela Universidade Federal da Bahia. Segundo uma das organizadoras, Bruna Jacob, os eixos temáticos a serem abordados estão relacionados ao trabalho, à maternidade e aos cuidados na perspectiva da mobilidade humana e de gênero.

Publicações relacionadas