Ceasinha aguarda Acarajé da Carol

Mercado do Rio Vermelho - Foto: Divulgação

O Mercado do Rio Vermelho , carinhosamente rebatizado pelos baianos como “Ceasinha” vai ganhar, dentro em breve, uma unidade cultural e gastronomicamente capacitada a receber um reencontro “paralelo” de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, quem sabe Pastinha e Bimba também apareçam em plano etéreo.



A abertura de uma filial do “Acarajé da Carol” representa muito mais que outro bom lugar de Salvador onde se pode comer o crocante bolinho de fogo: o ponto saiu de Itapuã, foi para Lisboa, conquistou Portugal (o troco) e agora vem trazendo de volta para a primeira capital toda esta saborosa mistura modo “caldinho de sururu” em baianidade autêntica.

- A culinária afrobaiana se apresenta mais forte para toda a Europa, porque Portugal recebe turistas de variadas lugares e a Bahia assim vai se espalhando, na manha da culinária – interpreta o pensador luso-baiano Ângelo Paz, que escreve A Resenha Rubro-negra para A TARDE toda sexta-feira, enquanto faz doutorado na academia dos leitores de Os Lusíadas.

Carolina Alves de Brito conhece os segredos e mistérios da culinária baiana, e nem todos os revela, mas alguns temperos divinais vão à panela, por sua vivência em terreiro de candomblé, filha extremada de Nanã Buruku.

Ela manda trazer camarão seco de Salvador porque leva a sérioaarte de multiplicar moqueca e bobó de camarão, além de sobremesas, todas derivando do coco, como quindim e cocada.

Os ambientesdedicados aproduzir a iguaria sagrada de Oyá Iansã e Rei Sangô (cultuados hoje, quarta-feira) misturam os humanos a imagens de encantadas e encantados do candomblé, como se Ayê (terra) e Orum (além-vida) pudessem se encontrar.

Livro na Casa do Benin

Sábado, dia 15, a Casa do Benin vai receber um público de adoradores da boa leitura engajada, e o melhor: haverá distribuição do livro a ser lançado nesta bela tarde, No Rastro da Estrela. Sediado na rua Padre Agostinho Gomes, 17, Pelourinho, o estabelecimento faz a mistura entre Salvador e a região do Benin, de onde veio grande parte dos escravizados africanos para a Bahia. Será uma oportunidade de encontro de literatura e religião; resistência preta e LGBTQIAPN+, entre outras convergências, na tarde de sábado, 15 de março – atenção: cai sábado e não domingo, como indicou errado a Tempo Presente.

POUCAS & BOAS

- A União dos Municípios da Bahia (UPB) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) realizam hoje a capacitação‘ComprasPúblicas e Inovaçõespara a Gestão Municipal – na Visão do TCM-BA’. Com início às 8h no auditório da UPB, o evento vai reunir palestrantes de diferentes órgãos e instituições e vai debater com os novos gestores e suas equipes os temas mais relevantes para a administração pública, oferecendo também um treinamento prático.

- Em Feira de Santana começa, hoje, um encontro no Centro de Convenções com gestores e técnicos de 400 agroindústrias familiares da Bahia, para debater os desafios e as oportunidades do setor. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) o encontro termina na sexta-feira e conta com mais de 20 oficinas temáticas, painéis de discussão e o Salão de Negócios. A proposta é fortalecer as agroindústrias as agroindústrias como estratégia de desenvolvimento econômico e social baiano.

- O 7º Festival Sesi de Educação foi aberto ontem em Brasília, e conta com dez equipes representando a Bahia, somando 83 estudantes da rede pública e particular na maior competição de robótica do País. Os baianos vão disputar quatro modalidades, que vão desde miniaturas de carros de Fórmula 1, a robôs de 1,2 metro de altura e 56 kg. Os vendedores dos torneios disputam dez vagas para o mundial, sediado em Houston (EUA). O Festival é palco também do Seminário Internacional Sesi de Educação.