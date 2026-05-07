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ACERVO DA COLUNA
Publicado | Autor:

CEF em Itabuna

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Imagem ilustrativa da imagem CEF em Itabuna
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A agência da Caixa Econômica Federal em Itabuna tem sido alvo de queixas de clientes privados. A chateação é com o gerente Bruno Melo Brito, que vem atrasando a liberação de Requisições de Pequeno Valor - RPVs e de Precatórios, causando verdadeiros prejuízos à economia e ao comércio de toda região. Há quem entenda que o atraso injustificado também prejudica a União, que tem de atualizar monetariamente os valores acima do razoável.

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