Centro Histórico solidário à Palestina

Centro Histórico de Salvador faz homenagem para a Palestina - Foto: Jaafar Ashtiyeh/AFP

A fachada de um dos casarões localizados em área de grande fluxo do Centro Histórico, em bom estado de conservação, vai ganhar um bandeirão da Palestina, como forma de manifestar o desejo de paz representado na libertação de 2 mil reféns por Israel.

A iniciativa é do Comitê Baiano de Solidariedade ao Povo Palestino, formado por professores, jornalistas, advogados e sindicalistas, na ativa ou servindo a causa humanitária com a experiência e o conhecimento na luta contra o obscurantismo.

O anúncio da inauguração do símbolo maior da pátria palestina, nas listras de cores branco, verde e preto, acrescentadas por um triângulo vermelho, coincide com a expectativa de pausa nos bombardeios e perseguição ao povo palestino.

Uma paz duradoura, no entanto, não será possível enquanto perseverar no poder de Israel a facção sionista, doutrina voltada para a ocupação de territórios e conquista militar.

– O projeto é dominar dos Rios Jordão ao Eufrates, incluindo Iêmen, Síria, Jordânia e Líbano – ensina Humberto Cocão, um dos ativistas do Comitê pela Palestina.

No último domingo, Dia da Criança, o comitê promoveu um ato público para lembrar o massacre infanto-juvenil, tática mais eficiente para promover o extermínio de um povo, privando-lhe de seu futuro.

Segundo cálculos divulgados pela Defesa Civil do Hamas, grupo controlador da população palestina, de 70 mil assassinados, 22 mil eram crianças, o equivalente a 30% do total de óbitos.

Além deste número indicativo do objetivo sionista de “exterminador do futuro palestino”, há outro igualmente estarrecedor: 185 mil crianças não tiveram direito de nascer com a morte de gestantes e de casais em idade reprodutiva.

Sicomércio celebra a BYD

A presidenta do Sindicato do Comércio Varejista de Camaçari e Região (Sicomércio), Juranildes Araújo, destacou o fato de a BYD representar a presença de uma gigante mundial em tecnologia, mas também em energia renovável. Segundo Juranildes, presente na solenidade de inauguração, “após anos de retração econômica provocada pela saída da antiga montadora, Camaçari volta a respirar otimismo”. Na visão da dirigente sindical, o segundo município maior gerador de riquezas da Bahia, atrás apenas de Salvador, enfrentou um dos períodos mais desafiadores; “agora vai recuperar o desenvolvimento industrial e fortalecimento do comércio”.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras, acontece o lançamento, hoje, do Edital 01/2026 do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis). Às 8h30, em parceria com a Cooperativa de Crédito Sicredi, e às 14h30, com o Banco do Nordeste, sempre no auditório da Aiba/Abapa. Mantida pelo Instituto da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (IAiba), a iniciativa tem apoio dos produtores rurais, através da captação do custeio da safra, no Banco do Nordeste e na Sicredi, dentre outras doações de pessoas físicas e jurídicas.

O projeto cultural ‘Raízes do Samba de Roda Rural: Memória e Preservação com Mestre Bel da Bonita (em memória) e o Curador do Museu do Imaginário’ tem início, hoje ,no Museu Casa do Sertão, em Feira de Santana. Serão seis encontros com oficinas de música e dança, com a culminância no dia 31 de outubro. Voltado prioritariamente para mulheres, LGBTQIA+, PCDs e pessoas em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc, prefeitura local, Uefs, UFRB e Museu Casa do Sertão.

A 47ª edição dos Jogos Estudantis de Itabuna foi aberta, ontem, na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso Silva, no Bairro São Caetano. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os Jogos contam com cerca de 1.200 atletas de 20 escolas das redes municipal, estadual e particular, distribuídos nas categorias mirim, infantil e juvenil, em nove modalidades. A programação prossegue até o dia 24 de outubro com jogos pela manhã e tarde.