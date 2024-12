Chocolate Cabruca é campeão mundial

- Foto: Divulgação

A Região do Chocolate da Cabruca, como vem sendo internacionalmente conhecido o território do sul da Bahia produtor de cacau, levantou o título de campeã mundial pela Academy of Chocolate, de Londres, equivalente a uma “Fifa” para os apreciadores do bom paladar.

Foram 15 medalhas, incluindo uma de ouro, projetando para a Região do Chocolate da Cabruca a oportunidade de abrir horizontes em busca da conquista de mercados, representando uma autêntica “virada no placar”, pois o cacau, além de superar a crise de uma praga capaz de causar graves prejuízos agora se reabilita na forma de chocolate fino.

Entre as marcas baianas vencedoras em Londres, destaca-se a “Ju Arléo”, de Uruçuca, onde uma criança de 12 anos, Júlia, vem desenvolvendo seu talento precoce desde os 7, quando descobriu-se uma exímia fabricante, ao doar sentido de chocolate com cupuaçu ao cacau produzido nas terras da família de quem ganhou, a título de brinquedo, uma pequena maquininha de misturas “mágicas”.

Outras marcas made in Região do Chocolate da Cabruca a convencerem o júri especializado são a Benevides, de Itabuna, feita de cacau ao leite com rapadura e outro de canjica; a Modaka, de Barro Preto, misturada a castanha e canela; a La Lis, a Bem Cacao, com fava de baunilha, e a Cacau do Céu, com morango e pistache, outra com melado de cana, estas de Ilhéus; a Martinus de Coaraci, com leite de cabra; e a Tombador Cacau, com maracujá, de Valença.

- A Região do Chocolate da Cabruca ganha notoriedade com a vitória no certame realizado na Inglaterra”, afirma o principal representante do Consórcio Cabruca de Exportação de Chocolates Finos da Bahia, Thiago Fernandes.

Senar em Miguel Calmon

O município de Miguel Calmon ganhou um centro de capacitação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com a finalidade de atender também aos moradores de Jacobina, Morro do Chapéu, Tapiramutá, Piritiba, Caém, Várzea Nova, Várzea do Poço, Serrolândia e Mundo Novo. O objetivo da unidade sediada em anexo ao Parque de Exposições da Avenida João Sahagun é o de ofertar cursos técnicos voltados para produtores rurais, entre outras atividades gratuitas, visando também a formação de mão de obra qualificada. O endereço é etec.senar.org.br. Mas atenção: é preciso ter concluído o ensino médio.