Ciência cidadã e a proteção de Kirimurê

Vista da Baía de Todos os Santos - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O debate sobre “Momento ciência cidadã”, programado para hoje, em Ilha de Maré, terá cumprido seu objetivo se contribuir com o incentivo a uma maior participação da comunidade na boa prática da defesa da Baía de Todos os Santos, a "kirimurê" dos tupi.

O encontro, programado para a sede da Associação Quilombola, será desenvolvido em formato “roda de conversa”, tendo como questão principal “Mar vivo, comunidade forte: como podemos agir pela conservação marinha?”

A ideia é dialogar sobre as razões para lutar por um mar limpo, além de buscar métodos de enfrentamento da poluição.

Previsto na programação da Semana Oceânica da Bahia, tendo como referência a proximidade do Dia Mundial dedicado aos mares, o encontro será mediado pelo diretor de Projetos da ONG Pró-Mar, José Roberto Pinto, mais conhecido por “Zé Pescador”.

A "Semana Oceânica" tem como proposta estimular as convergências entre setores público e privado, tendo como forte ponto de apoio o conhecimento confiável produzido pela pesquisa e extensão universitárias.

- O objetivo é o de pensar caminhos integrados para o futuro da Baía de Todos os Santos, território de enorme relevância ecológica, cultural e econômica”, afirmou Zé Pescador.

Um ciclo de palestras, organizado por professores universitários, integra a programação, tendo como eixo temático, “Os desafios e avanços dos ecossistemas marinhos da Baía de Todos os Santos”

Na quinta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, será realizado um mutirão marinho para visitação aos berçários de corais no Recife das Pinaúnas, na Ilha de Itaparica, como forma de contribuir para a restauração do ecossistema ameaçado por espécies intrusas.

“Viveiro Educador” na Ilha

Um grupo de 60 crianças de 7 a 10 anos, de escolas das localidades de Barra Grande e de Conceição, na Ilha de Itaparica, no Recôncavo, vai inaugurar, amanhã, quarta-feira, o “Viveiro Educador”. A estreia do equipamento, dotado de 5.260 mudas de 59 espécies da flora regional, integra a programação da semana de referência dos cuidados com os sete mares, culminando com o Dia Mundial dos Oceanos, domingo. Coordenado pela socióloga especializada em meio ambiente, Adriana Muniz, o projeto propõe a salvaguarda da vegetação típica de Itaparica, com destaque para as mais próximas da linha do mar.

POUCAS & BOAS

O auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB) estará movimentado no dia de hoje para um evento de orientações técnicas focado principalmente em municípios que possuem cláusula suspensiva (operações contratadas 2024/2025) pelo Programa Minha Casa, Minha vida. Com início às 9h, o encontro é resultado de parceria entre a UPB e a Caixa Econômica Federal e visa a seleção de projetos de municípios com até 50 mil habitantes para a construção de 2.004 unidades no Estado. A UPB está disponibilizando técnicos da Coordenação de Engenharia e Arquitetura para dar apoio aos gestores sobre o projeto básico, terreno, e itens do Kit FNHIS.

Em Senhor do Bonfim começa às 18h desta terça-feira a 5ª edição do Festival de Música Bonfinense, na Praça Nova do Congresso. Com o tema ‘Celebrando a Tradição do Autêntico Forró’, a programação do festival prossegue até o dia 09 de junho quando 16 finalistas, sendo 12 selecionados por um corpo de jurados especializados e quatro escolhidos por votação popular, disputarão as primeiras colocações. Com 48 inscritos, a organização é da Secretaria Municipal de Cultura.

Em Ruy Barbosa a prefeita eleita Eridan Bonifácio (MDB) iniciou oficialmente ontem o mandato frente ao executivo municipal. A posse aconteceu no último domingo em clima de festa e emoção. Eleita em pleito suplementar dia 06 de abril deste ano, ela obteve 9.260 votos (51,51%) e se tornou a primeira mulher a governar o município.