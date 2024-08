Ciência política debate democracia

Evento acontecerá no campus de Sâo Lázaro, da Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Foto: Divulgação

“Desigualdades e Justiça Climática: desafios da Ciência Política” é o tema do 14° Encontro Brasileiro de Ciência Política, realizado em Salvador. A primeira parte do evento, em formato digital, ocorreu no final de semana; desta terça-feira, dia 6, até a quinta, dia 8, cerca de 70 comunicações serão apresentadas no campus de Sâo Lázaro, da Universidade Federal da Bahia (Ufba) por pesquisadores do Brasil e do exterior.

A proposta conduzida pela Associação Brasileira de Ciência Politica (ABCP) é debater os modelos de democracia e suas instituições abaladas por extremismos recentes.

Segundo um dos professores organizadores do congresso, Alvino Sanches, o objetivo é trocar conhecimento visando aprimorar as teorias relacionadas à ciência política.

– A cada dois anos, os cientistas políticos do Brasil se encontram para debates e articulações com a sociedade civil – afirma o professor Alvino Sanches, parceiro de professor Wendel Cintra na coordenação do congresso.

Oportunidade – O encontro na capital baiana será uma oportunidade para pensar temas contemporâneos em uma perspectiva transdisciplinar, tendo como destaques a questão das alterações climáticas e o racismo.

Os enfrentamentos próprios do regime democrático, além de buscar saídas para ela mesma, também estarão presentes na pauta do congresso.

Espera-se, além da plateia lotada de cientistas políticos, a presença de ativistas e da cidadania engajada na luta por reduzir desigualdades e o racismo estrutural.

“É muito difícil você chegar onde a gente tá hoje, sabe? É um jogo que a gente soube sofrer. A gente sabia que tinha que quebrar um tabu que o Brasil nunca ganhou [da França]”

Gabi Portilho, atacante da seleção feminina de futebol, autora do único gol do jogo, ao comemorar a classificação do Brasil para as semifinais nas Olimpíadas de Paris

Simpósio sobre obesidade

A atualização de novas terapêuticas e o debate sobre a produção de conhecimento científico acerca da obesidade vão atrair profissionais de saúde para verificar melhor suas razões de abordagem da doença, dia 10 de agosto. Trata-se do segundo simpósio, promovido pelo Hospital da Obesidade, com as presenças de especialistas de renome no mercado da medicina na pauta organizada para começar às 8 horas, em um hotel do bairro de Itapuã. O apoio institucional da Associação Bahiana de Medicina dá bem uma ideia da importância do simpósio, levando em conta o êxito registrado na primeira edição.

POUCAS & BOAS

A Festa de Santa Dulce dos Pobres começa hoje, em Barreiras, com a abertura da novena preparatória, a partir das 19h30 na comunidade dedicada à santa da Bahia, no Projeto Catavento V. Com coletas de alimentos todas as noites para famílias em situação de vulnerabilidade, a novena prossegue até o dia 13 de agosto, data dedicada à santa. Parte da programação, no próximo sábado terá procissão e missa no Hospital do Oeste, que é administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce.

Termina hoje a XV Feira do Bode de Pinhões, distrito de Juazeiro, que desde sexta-feira movimenta o Parque José Hugo Felix Borges, com a participação de expositores da região. Além da comercialização de animais e de produtos artesanais, o evento conta com apresentações culturais e competições, como o torneio leiteiro e de pista. Entre os destaques da programação estão as atividades técnicas promovidas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e pelas Ligas Acadêmicas da Univasf (Libvasf) através de acadêmicos, professores e pesquisadores.

Com uma mensagem antirracista, crianças da rede pública de ensino de Luís Eduardo Magalhães verão dias 5 e 6 o espetáculo ‘Os Guardiães de Histórias’, apresentado pelo Grupo Teatro Sustentável. A peça foi inspirada no texto da dramaturga Ryane Leão, tem direção de Abigail Wimer e assistência de Maria Bia Martins, com participação de uma equipe de profissionais da arte. O projeto tem patrocínio de empresa privada com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Ministério da Cultura.