Cine Itaguari cresce em Santo Antônio

Cine Itaguari

Além de Cachoeira, também Serrinha, Alagoinhas, Jequié, Teixeira de Freitas e Santo Antônio de Jesus formam a frente intermunicipal pela sétima arte, ao manterem salas de cinema abertas.

Um dos destaques, o cinema de Santo Antônio de Jesus, tem como liderança Edilson Andrade, "Ratinho", o “cara” do cinema no município: o apelido ele ganhou pela agilidade, como um “ratinho”, ao jogar de centroavante, antes de abrir duas salas ainda no século passado.

O conjunto compõe o Cine Itaguari, portanto Santo Antônio tem cinema sim, flagrou o leitor André Gustavo, ao corrigir informação em contrário na nota “Cinema Inflável estreia em Cachoeira”, Tempo Presente do último sábado.

Estou aqui em São Paulo, participando da 12ª edição da ExpoCine, a maior feira de cinema da América Latina, e já posso adiantar que estamos em vias de abrir novas salas em mais duas cidades - deu a boa nova, em primeira mão, Ratinho.

Uma terceira sala já está certa para ser inaugurada em Santo Antônio de Jesus em novembro, projetando vender o Cine Itaguari em 2026, cerca de 135 mil bilhetes, o equivalente ao total de três “Fonte Nova” em Bahia 1x0 Palmeiras.

Seleção - O cuidado com a seleção de filmes implica superlotar 250 lugares, cada sala, como se viu em “Ainda estou aqui”, Oscar para Fernanda Montenegro, com previsão de igualar o recorde quando passar “O Agente secreto”, com Wagner Moura.

Para Ratinho, quem acreditava no declínio dos cinemas, por causa do avanço da internet e da oferta de filmes por demanda, pode repensar suas “convicções”, pois a sétima arte vai bem, obrigado, em Santo Antônio de Jesus.

“De maneira nenhuma, não está escrito no acordo [sobre a criação de um Estado palestino] Uma coisa ficou clara [durante as conversações com Trump]: vamos nos opor firmemente a um Estado palestino”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre o estado atual da ocupação ilegal da Palestina

No Feirão da Casa Própria

De hoje a domingo tem Feirão da Casa Própria, das 8 às 20h, na Rua Luís Eduardo Magalhães sem número, próximo à a avenida Paralela, antes do Parque de Exposições. São mais de 3 mil opções a partir de R$ 199 mil, além da possibilidade de pechinchar. Tem imóvel em Alphaville, Brotas, Horto Florestal, Itaigara, Ondina, entre outros bairros.

-O diferencial é que, durante esse tipo de evento, as empresas concentram suas melhores condições comerciais especificamente para a ocasião, oferecendo descontos exclusivos - afirma Nane Brandão, diretora do Imob, organizador da sexta edição do feirão.

POUCAS & BOAS

Pela primeira vez na Bahia, a Praça de Justiça e Cidadania vai movimentar de hoje até sexta-feira a cidade de Canudos, no sertão baiano. Com participação do Ministério Público Federal (MPF), o evento é promovido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e pelo Nupemec, com apoio de mais de 30 instituições. Dentre outros serviços gratuitos, o evento terá atendimentos jurídicos, audiências de conciliação, emissão de documentos, atividades culturais e orientações sociais e de saúde.

Começa hoje no Auditório Waly Salomão, campus de Jequié da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o evento ‘Uesb ContrAssédio’, para promover a construção de um espaço institucional mais seguro e saudável. A programação termina amanhã, contará com profissionais das áreas da Educação, do Direito e da Psicologia, e é organizado pela da Comissão de Combate ao Assédio do DCHL da Uesb, em parceria com o projeto de extensão “Teatro do Oprimido em Ação”.

O município de Casa Nova está marcando presença na 17ª edição da Fruit Attraction 2025, que termina amanhã em Madri, Espanha. Com mais de 2.400 empresas de 64 países, o evento é considerado um dos maiores do mundo no setor e revela a pujança do setor no Brasil que entre janeiro e junho exportou mais de 546 mil toneladas de frutas frescas e processadas, um crescimento de 27,17% em volume e 12,58% em valor em comparação ao mesmo período de 2024. A próxima edição será em São Paulo, em 2026.