Cinema e música em clima de "lua de mel"

O mês de abril reserva para o cinéfilo duas oportunidades de contato em união estável de duas das principais linguagens desenvolvidas pela humanidade, no encontro da “sétima arte” (cinema) com a "arte mais sublime" (a música).

A agenda começa hoje, com o documentário “Samba antes do Samba”, às 18h15 no Glauber Rocha, na Castro Alves, dentro da programação do Panorama Internacional Coisa de Cinema.

O filme revelador dos processos de formação do samba enquanto gênero musical mostra a presença do município de Santo Amaro da Purificação na doação de sentido de seus moradores ao molejo próprio dos batuques.

A participação dos santamarenses reinterpreta a origem do povoado da Purificação, datado de 1557, ao dizer-se mais recentemente, “da pura ficção”, como o nomeava o saudoso jornalista Artur Carmel, nas coberturas de festas populares para a Rádio Educadora.

Pois esta inclinação para a “pura ficção” conduz a narrativa por aspectos da história de Roberto Mendes, cantor e compositor representativo do samba nascido na Bahia.

Ainda amanhã teremos “Samba antes do Samba”, da Tem Dendê Profissionais, às 18 horas, na Sala Walter da Silveira, nos Barris.

Por ordem de tempo, a segunda grande oportunidade de enriquecimento cultural unindo cinema e música, é escrever nas agendas digital e de papel a visita ao Cine Clube da Associação de Letras da Bahia, dia 16 de abril, às 16 horas.

Será exibido o filme “Uma noite em 67”, de Ricardo Calil e Renato Terra: trata-se do resgate histórico da final do III Festival da Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record daquela época.

Comércio nos descansos

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) preferiu o caminho da prevenção e da prudência, ao garantir a convocação de trabalhadores aos domingos e feriados. A opção está garantida por instrumento normativo da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) celebrada entre empresários lojistas e os comerciários.

- As lojas podem convocar o trabalho, basta dar a folga pela convocação conforme a Lei 10.101/00”, afirmou o presidente do Sindilojas, Paulo Schettini Motta.

Depois de sucessivos adiamentos, a medida entra em vigor dia 1 de julho, mas o comércio varejista baiano antecipou-se.

POUCAS & BOAS

Em Luís Eduardo Magalhães acontece hoje um evento de apresentação da aeronave agrícola Pelican Spray, a partir das 17h, no Complexo Bahia Farm Show. Cem por cento elétrica e autônoma é reconhecida como a primeira com esta performance em operação no Brasil. Com apoio institucional da Aiba e da Abapa, o lançamento está alinhado com o tema da edição deste ano da Bahia Farm Show, ‘Agro Inteligente, Futuro Sustentável’, que acontece em junho.

A cerimônia de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Barreiras, movimenta hoje a sede da entidade a partir das 18h. Na oportunidade a advogada Bárbara Scarlett Silveira Mariani, reeleita ao cargo à frente da chapa ‘OAB no Caminho Certo’, assume a presidência para o triênio 2025-2027. Com ela, Lilian Castro como vice, Delyanna Britto, secretária-geral; Paulo Santos, secretário-adjunto e Jandimário Lima, como diretor-tesoureiro).

A Defesa Civil de Camaçari começou ontem um curso intensivo de capacitação para os brigadistas do município, com a participação de 35 agentes. O curso contempla conteúdos teóricos e práticos voltados para primeiros socorros, combate a incêndios florestais, atuação em situações com produtos perigosos e treinamento de brigada. O evento é resultado de parceria entre o municipio e o 10° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) do município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e será encerrado amanhã.