Cinema ganha projeto na ilha de Itaparica

A força da ancestralidade dos indígenas Tupinambá, habitantes da costa baiana, no período de invasão portuguesa, segue resistindo agora com a sétima arte, com o lançamento do projeto Cine Tupy, na ilha de Itaparica.

Moradores e visitantes dispõem de um circuito alternativo para a cultura audiovisual, com foco em temáticas locais, e sessões gratuitas abertas ao público.

Hoje é dia de cinema no Salão Tupinambá, na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, parceira da produtora baiana de audiovisual CineArts na feliz empreitada de oferecer ao povo opções de manifestação cultural tão relevante.

- Pensando ainda no reavivamento do audiovisual, com a aprovação da Lei Paulo Gustavo, vamos trabalhar para que mais ações como essa sejam programação frequente na cidade. A cultura voltou!", comemora o diretor de Cultura de Itaparica, Janesson Gonçalves.

Uma peculiaridade de grande relevância é o fato de os filmes exibidos terem sido dirigidos por itaparicanos formados em curso de extensão realizado pela CineArts junto com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

O objetivo não tem qualquer traço de modéstia: a criação de um polo cinematográfico no município, visando transformar a ilha em uma potência do cinema.

Na programação de hoje serão exibidos às 9h, os filmes A cura da montanha, Cuscuz no paraíso e Zuri, a blogueira quilombola. Às 14h, O retirante, Solidões e o Som da Matriz. Às 18h, Memórias, A última escolha e Quebrando a quarta parede.

Após as exibições, estão previstas rodas de conversa com o objetivo de produzir debates e gerar conhecimento, considerando o cinema muito além de entretenimento.

Junho Lilás da Apae



A gerente do Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Apae Salvador, Helena Pimentel, participou da reunião do Grupo de Triagem do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, em Brasília, para traçar ações de fortalecimento do serviço. A Apae Salvador vem constatando uma redução no número de recém-nascidos triados e alerta aos pais para que levem os seus filhos para fazer o teste do pezinho logo nos primeiros dias de vida. Para intensificar o alerta, a sociedade realiza, a partir de amanhã, a campanha Junho Lilás, que destaca a importância desse exame que pode detectar diversas patologias.

IPVA com desconto

Encerra-se hoje o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 10% de desconto para os veículos com placas de final 6. O abatimento é válido para quitação em cota única. Quem optar por parcelar o imposto em até cinco vezes deve realizar o pagamento da primeira cota na mesma data, sem o desconto.

Artes em Maracá

O município de Maracás, na região central do Estado, promove, pelo segundo consecutivo um festival de artes relacionado com a diversidade sexual e de gênero.

O encontro de grupos de expressões artísticas as mais variadas acontece no auditório municipal Ivonete Dias, no sábado, destacando-se os espetáculos de dança.

O objetivo, além de valorizar a arte e manifestações culturais, é o de conquistar apoio para o respeito, acolhimento e, no melhor dos resultados, a adesão ao movimento de direitos do público LGBTQIA+.

A apresentação da peça “Das ‘coisa’ dessa vida...” é uma das formas de produzir reflexão sobre a liberdade de uso do corpo, como se queira, pressuposto principal dos ativistas.

- Este ano, ampliamos o festival, trazendo também as artes plásticas, que compõem o cenário das apresentações e a feira de diversidade", disse a coordenadora de Comunicação, Natália Leoni.

Outra ação importante, acrescentou Natália, é a ampliação do compromisso com a inclusão e o apoio a grupos organizados da sociedade civil, como as costureiras do projeto social Mulheres Ativas.

Os espetáculos terão como cenários as pinturas e grafites especialmente produzidos para o festival por Dell Pires e Suzana Fernanda, ambos trabalhadores de arte e cultura há mais de dez anos em Maracás.