Circuito articula combate libertário | A TARDE

Viabilizar o avanço das políticas públicas em favor das comunidades pretas e periféricas, saindo do discurso para as práticas é o objetivo do Circuito Manuel Querino, a fim de alcançar todas as esferas de poder.

Ao distinguir, como premissa de pensamento, o “falar”, o “ser” e o “fazer”, o trabalho de articulação e engajamento será lançado na quarta-feira, amanhã, dia 10, entre 8 e o meio dia, na Universidade Federal da Bahia.

Para lá, vão dirigir-se ativistas do Coletivo Agbara Dudu (Poder Preto) e da bicentenária Sociedade Protetora dos Desvalidos, semeadora da árvore da resistência às desigualdades e à opressão do povo afro-baiano.

-Precisamos fortalecer a articulação e o engajamento das comunidades visando ampliar as conquistas e a proteção do povo constantemente agredido de todas as formas há quatro séculos”, afirmou a advogada Elisângela Alves da Silva, do Agbara Dudu, assessora jurídica em regularização fundiária urbana e pós-graduanda em Direitos, Desigualdades e Governança Climática pela Ufba.

O encontro tem o endereço da Faculdade de Administração da Ufba, sala 18, no Vale do Canela, com a programação de uma “gira de diálogo” com o tema “Construindo estratégias para ocupar o poder”.

A ideia é honrar o legado das revoltas de Búzios e dos Malês, exigindo a “reparação já”, não obtida pelos revolucionários de 1798 e dezenas de levantes seguintes, mesmo depois de conquistada a suposta independência.

O circuito homenageia em seu nome o intelectual abolicionista, artista e vereador Manuel Querino, além dos líderes e guerreiros das Revoltas dos Búzios e dos Malês, prontas a ganharem novas edições por justiça social.

Reforço da Uesc no IRPF

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) vai oferecer gratuitamente a elaboração do ajuste anual do imposto sobre a renda da Pessoa Física. Para quem não dispõe de contador, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Uesc pretende tirar todas as dúvidas sobre a tributação. Em iniciativa a ser imitada por outras universidades, devido ao bem resultante para a comunidade, interessadas e interessados podem dispor do serviço no Espaço CEU, localizado no Térreo do Pavilhão Adonias Filho, no período de 15 abril a 31 de maio sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas.