Clarindo Silva convida Negro’s Bar na Bênção

A ampliação da Terça da Bênção, conforme sugerido por Albino Apolinário, na Tempo Presente da última quinta-feira, no sentido de não ficar restrita à Cantina da Lua, já está nos planos de Clarindo Silva.

Entre os dez pontos relacionados para o início da retomada da “Terça”, no próximo dia 7, destacam-se os restaurantes Cuco Bistrô, de José Manoel Iglesias Garcia, e Ó Pai Ó, ambos com programações musicais.

Segundo Clarindo Silva, o Negro’s Bar, de Albino, pioneiro do reggae no Centro Histórico,também pode unir-se ao projeto, portanto, em plena convergência com o objetivo de contribuir para o êxito coletivo.

Albino Apolinário sugeriu um formato de maior capilaridade, com a participação de outros bares e restaurantes, mas no parecer de Clarindo Silva, ambos estão pensando igual em prol da revitalização da área.

–O momento é oportuno, não apenas para espalhar a “Terça da Bênção”,mas também no contexto político,a fim de mobilizar recursos – afirmou Clarindo, ao agradecer a sugestão do vizinho e amigo de longa data.

Lembra o intelectual preto, escritor e jornalista, contar a Bahia com um ministro da Casa Civil, Rui Costa, e uma ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de três senadores e 39 deputados federais.

Para Clarindo Silva, independentemente de a qual partido pertençam os parlamentares, seria bem-vinda a criação de uma “bancada do Centro Histórico”, visando produzir emendas para reforma do casario.

Outra possibilidade, segundo ele, é resolver o enigma ou deixar-se devorar pelo problema da moradia: “Tanta casa sem gente e tanta gente sem casa...”. Uma solução, defende, é adaptar o programa“Minha Casa, Minha Vida”, em vez de construir novas moradas, reformando parte dos mil prédios em ruína na região.

Boipeba sedia Festa Literária

Boipeba sedia Festa Literária A ilha de Boipeba vai realizar a 4ª edição de sua festa literária, a Flipeba. Para quem vai aliar as duas delícias, a das letras e a das belezas, vale a pena começar a preparar-se desde já, pois o encontro será no período entre dias 9 e 11 deste mês. A Flipeba é fiel a uma das características mais frequentes nas ilhas, o maior valor concedido aos nativos.

–A Flipeba é uma das festas literárias mais autênticas da Bahia e, mesmo enfrentando dificuldades com a captação de recursos, a importância deste evento está consolidada e é o que mostraremos nesta edição – afirmou Manoela Ramos, escritora e uma das organizadoras da feira.

Com a participação de 14 estabelecimentos, termina hoje a 3ª edição do Festival Gastronômico de Senhor do Bonfim. Aberto na sexta-feira, o evento tem como tema ‘Sabores que contam histórias’ reforçando a relevância da comida como expressão cultural, sinal de hospitalidade, partilha e aconchego. A organização é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sebrae.

Na região Oeste os cotonicultores das bacias hidrográficas dos rios Grande e Corrente tem até hoje para iniciarem o Vazio Sanitário do Algodão. A pedido da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) estendeu o prazo por causas climáticas. A medida sanitária visa o combate a doenças e pragas da lavoura, a exemplo do bicudo que causa grandes perdas na produtividade da fibra. Na safra 2024/25, a região plantou 413.121 hectares com algodão e colheu 1.927.209 toneladas da fibra.

A Aventura de Mariá e Mureci Circulação Primeira Infância chega a Itabuna amanhã, estreando no Centro Comunitário Creche Irmã Margarida, depois de encantar cerca de 500 crianças em creches municipais de Ilhéus. A iniciativa do Teatro Popular de Ilhéus (TPI) segue até sexta-feira, somando 20 apresentações que unem teatro, música, narração, manipulação de bonecos e objetos. O projeto foi selecionado em edital da Política Nacional Aldir Blanc Bahia.