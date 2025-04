Clarindo Silva pede carinho ao "Pelô"

Pelourinho - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O jornalista e escritor Clarindo Silva, “lenda viva” do Centro Histórico e um dos protagonistas pretos de maior lucidez e presença em encontros dos mais diversos segmentos, é o convidado para a nova edição do “Encontro de Líderes”, coordenado por Gerson Gabrielli.

O tema proposto para Clarindo Silva é “Pelourinho – Preservar para Perpetuar”, dentro da proposta de criação de uma “escola de formação de líderes políticos”. O encontro com Clarindo será amanhã, às 16 horas, no Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, 8o. andar, sala 836.

Clarindo é um dos incontáveis baianos ainda assustados com os efeitos do desabamento de parte do teto interno da Igreja de São Francisco, temendo outras ocorrências.

O pressuposto do grande Clarindo é o de procurar manter o tanto quanto possível o perfil urbanístico do local ressignificado de endereço de tortura de escravizados até 1886, dois anos antes da abolição.

Hoje, ao contrário, uma boa razão para a presença de turistas do Brasil e do exterior, o “Pelô” expande a denominação desde o Terreiro de Jesus até o Largo, com agenda de alegria e de festas, ampliando a importância do cartão postal.

- Continuo aqui, tentando e acreditando na cultura”, afirma uma das organizadoras do encontro, professora Rosa Demétria.

Rosa Demétria escolheu o Pelourinho para atividades relacionadas à primeira escola de samba para crianças de Salvador, por ela criada e gerida, em Curralinho, próximo ao Imbuí e no caminho da Boca do Rio.

Para a professora, as atividades multiculturais contribuem para chamar a atenção da necessidade de preservar o patrimônio. O desfile infantil contou com mestre-sala, porta-bandeira e rainha da bateria.

“Em apenas 71 dias, o presidente dos Estados Unidos [Donald Trump] causou grandes danos à segurança dos norte-americanos, à estabilidade financeira e aos alicerces da nossa democracia”

Cory Booker, senador dos EUA, em discurso que já ultrapassava 24 horas até o fechamento desta edição

Grito das Serras na Chapada

Ativistas ambientais, pesquisadores e estudantes universitários, artistas das mais diversas linguagens e toda a cidadania engajada da Chapada Diamantina são aguardados dia 11 de abril, às 8h30min, para dois atos públicos simultâneos em defesa da região, um no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em Seabra, e outro no de Jacobina.

Os organizadores denominaram o encontro de “I Grito das Serras: nossa riqueza é água”. Sugerem eles a realização de estudos de impacto ambiental e a verificação da possibilidade, ou não, de combinar os interesses de toda a humanidade, na luta por evitar a extinção do planeta.

POUCAS & BOAS

O 1º Encontro da Visibilidade Autista de Barreiras vai movimentar hoje, dia mundial de conscientização sobre autismo, a praça Castro Alves (das Corujas) a partir das 16h. Com participação de associações como a AMA e a AMAB e, dentre outros, do Instituto Otto Willi e do Sem Rótulo Podcast, a organização geral é do Centro Especializado em Reabilitação Aníbal Barbosa Filho (CER II). Com brincadeiras e conversas de conscientização, o evento terá estande informativo para disseminar na comunidade a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento especializado.

Em Cachoeira acontece hoje a 3ª Caminhada da Conscientização do Autismo, dentro da programação mensal dedicado ao debate acerca da temática do Transtorno do Espectro Autista (Tea) no município. A concentração será na praça Dr. Milton (próximo ao Bradesco), com saída às 8h, rumo à praça da Aclamação (em frente à Câmara Municipal). A mobilização conta com estudantes das redes pública e particular, através da Secretaria de Saúde e do núcleo NacaTea.

O lançamento do Projeto Parceiros da Mata no Litoral Sul movimentou ontem a sede do Consórcio Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul (CDS-LS), em Itabuna. Com a meta de fortalecer a agricultura familiar e preservar o bioma Mata Atlântica, a iniciativa vai contemplar no total 77 municípios e cerca de 88 mil famílias. A coordenação do projeto é da Companhia de Desenvolvimento de Ação Regional (CAR/SDR).