Clarindo Silva vai abrilhantar o IGHB

Clarindo Silva, dono do cantina da Lua - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

A luta em defesa do Centro Histórico, da Baixa dos Sapateiros e da Ladeira da Montanha, entre outros logradouros, sai fortalecida após a posse dos novos associados do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), dia 9.

Entre os nomes aprovados em assembleia geral da entidade, está o de Clarindo Silva de Jesus, jornalista, escritor e intelectual preto; gestor da Cantina da Lua, ponto de encontro e convergência da cidadania de Salvador.

O IGHB faz um retorno às origens, em 13 de maio de 1894, quando Manuel Querino esteve entre os fundadores da instituição responsável por produzir e zelar pelo conhecimento da história da Bahia.

Apesar da raridade e do inusitado acesso à veneranda instituição, não há traço algum de vaidade na narrativa de Clarindo Silva, ao referir-se à distinção concedida.

– O mais importante é seguir chamando a atenção para evitar a ruína de prédios seculares – afirma Clarindo Silva, destacando regiões da cidade descaracterizadas, perdendo Salvador parte da essência e, consequentemente, substância.

Clarindo Silva quer a presença do maior número de cidadãs e cidadãos para a solenidade de posse marcada para a próxima terça-feira, 9 de setembro, às 17h, na sede do IGHB, Av. Joana Angélica/Piedade.

Colecionador de comendas e detentor de títulos de doutor honoris causa, como o concedido pela Universidade de Paris, Clarindo Silva está em Parati, no Rio de Janeiro para o aniversário do radialista Adelzon Alves.

Referência nacional como “a voz do rádio” e “o amigo da madrugada”, Adelzon Alves é um dos tantos admiradores de Clarindo Silva, tendo como certa a recíproca, sinalizando ambos o valor indelével da longevidade.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ao fim da visita à China, em entrevista coletiva para jornalistas

Benefício insensato na AGU

Os membros da Advocacia-Geral da União (AGU) seguem se valendo de um dos benefícios mais controversos das carreiras públicas, demonstrando despreocupação com tetos constitucionais. Ignorando os esforços do governo federal para reduzir gastos, os 12 mil integrantes do órgão receberam cerca de R$ 2,34 bilhões em honorários de sucumbência somente em julho. Os pagamentos não entram no limite do teto constitucional, de R$ 46 mil mensais. A distorção se dá pelo fato de os advogados da União receberem uma comissão por sucesso em ações, o que deveria ser obrigação diante do salário que já recebem, a ausência de riscos e de custos com escritórios.

POUCAS & BOAS

Em Cícero Dantas começa, hoje, a 5ª Feira Territorial da Agricultura Familiar que movimenta o Centro de Comercialização de Produtos Típicos até o próximo sábado. Feira de Sementes, Comidas típicas e Artesanato estarão no evento, que vai disseminar tecnologias para o semiárido, terá exposição de animais e rodas de negócios. Com o tema central Agroecologia e Convivência: Produzir e Viver com Justiça Climática, a organização é da Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido (Arcas) com parcerias e apoios.

Denominada Caminho Diamantino, uma rota de peregrinação com cerca de 130 quilômetros, que une fé, cultura e contato com a natureza, vem sendo estruturada na Chapada. Com envolvimento das gestões municipais de Marcionílio Souza, Boa Vista do Tupim, Iramaia, Itaetê, Nova Redenção, Andaraí e Mucugê, o projeto tem apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O foco é fortalecer o turismo de base comunitária e criar novas oportunidades econômicas para a região.

Com o lema Se precisar, peça ajuda, foi aberta, esta semana, em Itabuna, a programação da campanha Setembro Amarelo na cidade, com o propósito de incentivar o diálogo sobre saúde mental entre os servidores municipais. Durante todo o mês estão programadas visitas e atividades nas secretarias municipais e órgãos da administração local, com participação de psicólogos e assistentes sociais para debater sobre a temática.

*Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes