TEMPO PRESENTE
Colóquio vai retomar luta por abolição real
Confira a coluna Tempo Presente desta terça-feira, 21
Representantes do Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba) reuniram-se com gestores dos governos federal e estadual para avançar na organização do Colóquio Internacional, previsto para acontecer entre os dias 10 e 16 de agosto de 2026.
O evento terá Salvador e Cachoeira como sedes, em uma programação voltada para valorizar história, cultura e políticas públicas visando encaminhar novas ações a fim de prosseguir a luta pela abolição.
A proposta é debater temas como racismo, reparação, cultura afro-brasileira e cooperação internacional. Salvador será palco de painéis, conferências e atividades culturais abertas ao público.
Cachoeira, por sua vez, vai sediar momentos voltados à ancestralidade e à resistência negra no Recôncavo. O presidente da Feneba, Raimundo Bujão, exalta a união entre Estado e sociedade civil.
"O diálogo entre União, Estado e sociedade civil é fundamental porque o objetivo é construir uma agenda que vá além do evento, com desdobramentos em políticas públicas", afirmou Raimundo Bujão.
Gestores de vários órgãos do governo federal discutiram e deliberaram os detalhes para preparação do colóquio internacional, tendo na coordenação geral o Ministério da Igualdade Racial.
Também participaram da reunião o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria-Geral da Previdência e o Ministério da Cultura. A Fundação Palmares esteve presente, reforçando o compromisso com a memória e a promoção da igualdade racial.
Pelo Estado da Bahia, diferentes órgãos acompanharam as tratativas e combinaram ações conjuntas. O Colóquio Internacional busca reunir pesquisadores, gestores públicos, movimentos sociais e instituições de diversos países.
“[Trump] usar as tarifas para punir o Brasil por suas conquistas monetárias não terá sucesso (...) Economicamente, o alcance das tarifas será limitado”, paul krugman,economista norte-americano e Nobel de Economia, em sua avaliação sobre as novas tarifas adotadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.
HQs pelo meio ambiente
O concurso de HQs promovido em nove cidades baianas é uma iniciativa que equilibra rigor pedagógico e estímulo criativo. Ao desafiar alunos do 6º ao 9º ano a traduzirem crises como o desmatamento e a escassez hídrica para o universo dos quadrinhos, o projeto não apenas ensina, mas fomenta uma consciência crítica vital sobre a sustentabilidade. A premiação com equipamentos de tecnologia – notebooks, projetores e tablets – reconhece a excelência, enquanto a orientação docente garante o aprendizado. A ação reforça valores éticos e o papel transformador da educação. O braço social da Bracell realiza o certame.
POUCAS & BOAS
- O lançamento do Programa Capoeira nas Escolas movimenta, hoje, a Escola do Campo na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Alagoinhas, a partir das 8h30. A cerimônia tem a presença da presidente do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, Mestra Princesa e do Mestre Tonho Matéria e apresentações culturais. Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa valoriza a cultura afro-brasileira, como ferramenta de educação, cidadania, inclusão e preservação da ancestralidade no ambiente escolar.
- Uma roda de conversa sobre a contribuição histórica das mulheres negras para a formação da sociedade brasileira agita, hoje, a Pracinha da Cultura, em Camaçari. Organizado pela Secult, o encontro integra a programação Julho das Pretas no município e tem início previsto para às 15h30. Além de temas como identidade, pertencimento e valorização da cultura afro-brasileira, o evento tem distribuição de um cordel educativo elaborado especialmente para a ocasião. Com eventos variados, Julho das Pretas termina dia 31 de julho, com a 1ª edição do Prêmio Dandaras de Abrantes 2026.
- Em Barreiras, o curso Inglês Básico Aplicado aos Serviços Turísticos reúne profissionais do setor e pessoas interessadas em ingressar na atividade. A capacitação faz parte do Programa Qualiturismo Bahia através de iniciativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), com execução pedagógica do Senac. No município, a organização é da prefeitura local, para a valorização da mão de obra local e a melhoria dos serviços prestados aos visitantes.