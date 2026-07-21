Colóquio vai retomar luta por abolição real

Representantes do Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba) reuniram-se com gestores dos governos federal e estadual para avançar na organização do Colóquio Internacional, previsto para acontecer entre os dias 10 e 16 de agosto de 2026.

O evento terá Salvador e Cachoeira como sedes, em uma programação voltada para valorizar história, cultura e políticas públicas visando encaminhar novas ações a fim de prosseguir a luta pela abolição.

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A proposta é debater temas como racismo, reparação, cultura afro-brasileira e cooperação internacional. Salvador será palco de painéis, conferências e atividades culturais abertas ao público.

Cachoeira, por sua vez, vai sediar momentos voltados à ancestralidade e à resistência negra no Recôncavo. O presidente da Feneba, Raimundo Bujão, exalta a união entre Estado e sociedade civil.

"O diálogo entre União, Estado e sociedade civil é fundamental porque o objetivo é construir uma agenda que vá além do evento, com desdobramentos em políticas públicas", afirmou Raimundo Bujão.

Gestores de vários órgãos do governo federal discutiram e deliberaram os detalhes para preparação do colóquio internacional, tendo na coordenação geral o Ministério da Igualdade Racial.

Também participaram da reunião o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria-Geral da Previdência e o Ministério da Cultura. A Fundação Palmares esteve presente, reforçando o compromisso com a memória e a promoção da igualdade racial.

Pelo Estado da Bahia, diferentes órgãos acompanharam as tratativas e combinaram ações conjuntas. O Colóquio Internacional busca reunir pesquisadores, gestores públicos, movimentos sociais e instituições de diversos países.

“[Trump] usar as tarifas para punir o Brasil por suas conquistas monetárias não terá sucesso (...) Economicamente, o alcance das tarifas será limitado”, paul krugman,economista norte-americano e Nobel de Economia, em sua avaliação sobre as novas tarifas adotadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

HQs pelo meio ambiente

O concurso de HQs promovido em nove cidades baianas é uma iniciativa que equilibra rigor pedagógico e estímulo criativo. Ao desafiar alunos do 6º ao 9º ano a traduzirem crises como o desmatamento e a escassez hídrica para o universo dos quadrinhos, o projeto não apenas ensina, mas fomenta uma consciência crítica vital sobre a sustentabilidade. A premiação com equipamentos de tecnologia – notebooks, projetores e tablets – reconhece a excelência, enquanto a orientação docente garante o aprendizado. A ação reforça valores éticos e o papel transformador da educação. O braço social da Bracell realiza o certame.

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