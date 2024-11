Combustíveis em debate em Salvador

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste terá como eixo temático “A Revenda e o Brasil que queremos, trazendo a Salvador, entre 7 e 10 de novembro, representantes do comércio de combustíveis.

A expectativa é de aproveitar a boa oportunidade de identificar convergências para encaminhar as principais bandeiras da categoria para o campo da luta, tendo em vista a importância do setor.

Contando com total apoio do governo do Estado, o encontro incentiva o debate levando em conta a potência do setor de combustíveis na Bahia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida conheceu ontem o planejamento para a conferência, destacando a importância do evento.

– É uma oportunidade de debates e apontamento de horizontes virtuosos para este importante segmento produtivo – afirmou a autoridade.

Segundo Almeida, “o setor de combustíveis assume importantíssimo papel para o desenvolvimento econômico sustentável da Bahia, especialmente na missão de incrementar os biocombustíveis, visando reduzir a emissão de gases de efeito estufa e contribuindo com a transição energética justa”.

Orientação a servidores

Os servidores públicos estaduais que tenham interesse em preparar a transição para a inatividade, vão passar a contar com um canal de atendimento exclusivo a partir do dia 30/10. Trata-se do Serviço de Orientação para a Aposentadoria e Reserva. Os interessados em participar podem realizar a sua inscrição, preenchendo o formulário no endereço: http://bit.ly/48iATAn

Samba em Viena

O baião do Nordeste e o afoxé da Bahia estão entre os destaques do Festival Cultural do Brasil, promovido em Viena dia 24 de novembro, com a confirmação do músico e compositor de nomeada, Bernardo Lobo. O samba de grande aderência em Salvador aparece na mistura do repertório capaz de incluir “ciranda” e “xote”. No oitavo disco, Novos Ventos, Bernardo faz um esforço para desativar possíveis excessos de associação com a imagem de seu pai, ninguém menos que Edu Lobo.

– Ser filho do Edu Lobo me abriu portas por um lado e por outra uma responsabilidade e uma pressão enormes – admite o cantor e compositor.