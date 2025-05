Comerciante digital conta com capacitação

- Foto: Reprodução | Freepik

O apoio e a capacitação a micro e pequenos empreendedores, visando ampliar a movimentação de recursos no ambiente digital, ganharam tônus mais rijo com novas ações implementadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O objetivo é propor estratégias de expansão do comércio eletrônico no Estado, mediante parcerias com plataformas chamadas de “market place”.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem promovendo um plano de fomento do setor, por meio do Grupo de Trabalho do Comércio Eletrônico, articulando em rede uma série de órgãos voltados para incentivar bons negócios.

O Grupo de Trabalho vem se dedicando a formular políticas de acesso ao mercado digital, beneficiando a prosperidade dos micro e pequenos empreendedores e empresários em geral.

O superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da SDE, Luciano Giudice, vem buscando parceriar com as empresas atuantes no mercado digital a fim de contribuir com a expansão do comércio baiano.

– O comércio eletrônico é uma realidade que se acentuou ainda mais durante e após a pandemia – afirmou Luciano Giudice.

Ao reunir-se com dirigentes do Shopee, no 1º Festival Nordestino de Economia Popular e Solidária, Luciano Giudice destacou a importância de investir no ambiente digital, levando em conta a ocupação do espaço antes exclusivo do comércio presencial.

Entre as entidades associadas ao planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destacam-se o Sebrae, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL).

Pataxó na ouvidoria da DPE

Um capítulo inédito foi escrito na história da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) na última quarta-feira. Pela primeira vez, a instituição elegeu uma mulher indígena para o cargo mais alto de sua Ouvidoria Cidadã: Tamikuã Pataxó Tania Alves Maciel recebeu quatro votos do Conselho Superior e, com isso, será a ouvidora-geral do biênio 2025-2027.

– Essa eleição é uma reparação histórica, e eu acredito que foram os encantados, juntamente com o meu povo, que me trouxeram até aqui. (...) É a resposta que os nossos ancestrais tanto buscavam – afirmou a jurista.

Conselho articula redução de “influenza”

No dia seguinte à campanha desencadeada pelo Ministério da Saúde para vacinação contra “influenza”, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos, ressaltou a importância de “manter a pegada” a fim de engajar toda a cidadania baiana para os cuidados relacionados à prevenção da “gripe”, como a doença ainda é chamada no senso comum.

Desde o início de março, a Bahia vem acompanhando o aumento do número de diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, como vem sendo nomeada pelos gestores de saúde e profissionais de medicina, incluindo “influenza”, “covid” e outras vilãs.

Para Marcos Gêmeos, o empenho na luta pela vida deve recomeçar a cada aurora, especialmente neste período de frentes frias e maior exposição a baixas temperaturas, protegendo-se os idosos e as crianças, públicos de maior vulnerabilidade aos vírus.

O Conselho Estadual de Saúde vem incentivando a articulação em rede de órgãos dos poderes públicos, lideranças comunitárias e meios de comunicação como forma de ampliar a consciência de cada cidadã e cidadão sobre a necessidade de prevenção.

– É importante que todas as pessoas incluídas nos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos, compareçam aos postos de saúde para se vacinar – afirma Gêmeos.

Quem não compareceu ontem, quando foi organizado um mutirão para imunizar os públicos de maior incidência da síndrome, pode procurar os postos de saúde nos próximos dias a fim de completar a cartelinha de vacinas.