Comércio ajuda a decifrar economia

- Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Uma contribuição para o resultado de reportagens e edições do jornalismo especializado em economia será oferecida hoje pelo Sistema Comércio Bahia, ao propor o workshop Fundamentos de Economia para a imprensa, hoje, na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-Bahia), a Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves.

A abertura ficará a cargo do presidente Kelsor Fernandes, ao dar as boas vindas ao público de jornalistas convidados para a atividade de acréscimo à formação profissional.

Em seguida, o superintendente da Fecomércio, Nelson Daiha Filho, “DNA Comércio”, pela herança de práticas virtuosas do pai, Nelson Daiha, vai explicar como funcionam os órgãos constituintes do Sistema Comércio.

O terceiro orador é o consultor econômico da Fecomércio, Guilherme Dietze, já conhecido dos jornalistas pela precisão e clarividência de suas análises.

A iniciativa de ajudar os jornalistas a comunicar o mundo peculiar da economia se justifica por uma antiga tradição, até então difícil de ser vencida, materializada em um inegável hermetismo contrário ao princípio de simplicidade, um dos fundamentos metafísicos da narrativa jornalística.

Escapar dos jargões dos economistas tem sido uma missão senão impossível, seguramente difícil de ser vencida, mesmo pelos renomados repórteres e editores veteranos das editorias de economia.

Como agravante, enfrenta o Brasil momento no qual destaca-se figura de paradoxo extremo, evidenciada pelo crescimento da economia, com ampliação do consumo, recorde do número de empregos, embora ao mesmo tempo enfrente riscos de inflação e alta crescente na taxa de juros.

Desafios do IAF Sindical

O trabalho dos auditores fiscais vai aumentar com a implantação da reforma tributária, pois além de ICMS, IPVA, ITCMD e demais tributos estaduais, dentro em breve os servidores terão mais um desafio, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS). A demanda extra está no planejamento do novo mandato do Instituto dos Auditores Fiscais, o terceiro consecutivo da equipe do presidente Marcos Carneiro. A solenidade de posse, prevista para hoje à noite, servirá para apresentação aos associados de cada um dos titulares da diretoria tricampeã no voto direto, mantendo, assim, a conquista do respaldo dos auditores fiscais.