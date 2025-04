Comércio da Bahia rebate preconceito

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha - Foto: Gláucio Dettmar | Agência CNJ

Nunca é tarde demais para repudiar uma ação ou pronunciamento de viés preconceituoso contra o povo, especialmente quando se trata do nosso povo, o povo da Bahia, partindo a defesa de instituição com a força do Sistema Comércio Ba – Fecomércio, Sesc e Senac.

A voz da unidade do comércio baiano manifestou sua indignação ao interpretar como “declaração de cunho preconceituoso e xenófobo com o povo da Bahia, proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, em sessão do dia 18 de março".

A luta une proprietários e trabalhadores, pois a nenhuma classe social interessa o retrocesso no convívio.

"Não se trata de piada de mau gosto, mas sim de profundo desrespeito com a Bahia e os baianos, por parte de uma autoridade do Poder Judiciário, que, assim, reforçou o estigma de que baiano é preguiçoso, algo que a história já mostrou ser uma absurda inverdade”, disparou, indignado, o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, baiano de Alagoinhas.

O Sistema Comércio BA também aplaude a célere manifestação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), por meio das redes sociais, expressando sua indignação.

Como disse o governador:

"É xenofobia pura. É estarrecedor ouvir, em pleno 2025, uma autoridade reproduzir um estereótipo preconceituoso contra o povo baiano.”

O ministro admitiu o escorregão e tentou manter o suposto bom humor, ao elogiar o acarajé e pedir para não ser bloqueado de comer a iguaria.

“Eu tenho pela Bahia o maior apreço. (...) A Bahia é terra de Rui Barbosa. A Bahia é terra dos maiores cantores brasileiros”, recuou o ministro.

Santos festejos da Chapada

Depois de ganhar espaço na pesquisa acadêmica, com a apresentação de dissertações de mestrado e uma defesa de tese em andamento, o tema dos “santos festejos da Chapada Diamantina” agora inspira a edição de imagens selecionadas por especialistas. A exposição de olhares diamantinos é de autoria de Marisa Viana e Zé Henrique, reconhecidos pelos detalhes e aspectos distintos realçando os recortes fotográficos acerca das manifestações religiosas. Com curadoria de outro bamba da fotografia, Delmar Araújo, a expo ficará na Casa e Memorial Afrânio Peixoto, criada para zelar pelas manifestações culturais lençoenses.

POUCAS & BOAS

O primeiro Congresso de Vereadores do Oeste movimenta hoje o auditório do Hotel Solar das Mangueiras, em Barreiras, com a coordenação do economista e consultor para serviços públicos municipais, Maglon Ribeiro. A expectativa é que participem vereadores dos municípios da região, para conhecer ferramentas de gerenciamento dos gabinetes e debater temas como Regimento Interno e Estatuto. O Congresso visa ainda a integração, o intercâmbio de experiências e a capacitação dos profissionais do Legislativo.

Em Senhor do Bonfim começa hoje a 1ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, no Calçadão da Rua Juviniano Duarte. Com início às 8h e mais de 40 negócios inscritos, o evento faz parte da programação pelo Mês da Mulher na cidade. A organização é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte, em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e o Sebrae.

‘Desenvolvimento Sustentável: Avanços e Desafios do Movimento Social na Efetivação das Políticas Públicas no Campo e na Cidade’ é o tema do 9º Encontro da Central Estadual de Associações das Comunidades Tradicionais, da Agricultura Familiar e Campesina da Bahia (Cecaf/BA), aberto na última quarta-feira. O objetivo do evento é fortalecer os empreendimentos dos associados por meio de capacitações técnicas e da ampliação do acesso às políticas públicas. O encontro termina hoje, em Salvador e conta com cerca de 300 delegados de mais de 15 Territórios de Identidade do interior do estado.