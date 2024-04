Comércio promove Café com Contadores | A TARDE

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba) anunciou ontem para o dia 17 de abril, às 8h30min, no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio, a segunda edição do "Café com contadores".

A reunião matinal dos empresários lojistas com os profissionais de contabilidade vai marcar o lançamento de um conjunto de produtos e serviços denominado "Clube Fecomércio para MEIs", destinado aos microempreendedores individuais do comércio.

Os interessados em participar não devem demorar de solicitar inscrição pela plataforma Sympla.

-O evento é importante para aproximar a Fecomércio e os profissionais de contabilidade, reconhecendo de forma mais expressiva o valor desta categoria, para o exercicio dos nossos objetivos estatutários", disse o presidente da Fecomércio-Ba, Kelsor Fernandes, ao confirmar a realização do novo "Café com Contadores".

Na programação, anunciada com antecedência pela assessoria de comunicação da Fecomércio-Ba, está previsto um debate sobre "enquadramento sindical", conduzido pelo gerente juridico da Fecomércio-Ba, Renan Brandão Lima.

Já o contador Ricardo Santos, da empresa ConsulFis Contabilidade Consultoria, imcentivador do empreendedorismo e marketing contábil, vai falar sobre "contabilidade consultiva".

O "Café com contadores" tem apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-BA) e do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas do Estado da Bahia (Sescap-Ba).

"Superbanca" digital

O Salvaguarda, programa social de apoio para jovens da rede pública de ensino, está na última semana de inscrição dos monitores interessados em desenvolver habilidades profissionais de didática.

O trabalho, desenvolvido em ambiente digital, permite complementar a formação de novos licenciados para o magistério, com acréscimo de oferta de certificado e carta de recomendação.