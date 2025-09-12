Comunidades têm mais atenção da ABI

Suely Temporal é atual presidente da ABI - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A presença do jornalista Paulo de Almeida Filho na gestão recém-iniciada da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) tem como efeito prático a pioneira participação da comunicação comunitária na instituição.

Eleito pela chapa de Suely Temporal na presidência, Paulo de Almeida Filho é o responsável pela diretoria de Defesa da Informação e Direitos Humanos, tendo como proposta construir a ponte simbólica entre periferias e o jornalismo.

O comunicador trabalha na consultoria do governo federal no combate à disseminação de conteúdos falsos (fake news) e redução dos estigmas gerados por programas pautados pelo “espetáculo midiático”.

Paulo antecipou estratégias possíveis na ABI, ao iniciar o planejamento de táticas, visando trazer as periferias para a sede da Sé e fazer a instituição chegar às comunidades.

- Tomando como exemplo o Bairro da Paz, o objetivo é fortalecer as boas práticas na comunicação comunitária, tendo como novo protagonista neste processo, a ABI - afirmou o jornalista.

Conhecedor em detalhes da trajetória da antiga “Invasão das Malvinas”, onde desenvolveu trabalho de comunicação por meio impresso e rádio, Paulo destaca a transformação da comunidade localizada na Paralela.

Segundo ele, 43 anos depois de a cavalaria invadir a área para derrubar as primeiras moradias, as forças de segurança estão agora orientadas a defender a cidadania, tendo exercido a comunicação um papel decisivo nesta mudança de perfil.

Lembrou o jornalista o poder simbólico de o bairro começar na Rua da Resistência, ligando a avenida à Praça das Decisões, central na comunidade, revelando sua vocação política.

Canoa va’a em Inema

Os praticantes de “va’a” (canoa polinésia) disputam a quarta etapa do campeonato baiano, nos dias 20 e 21, na enseada de Inema, em São Tomé de Paripe. A embarcação, criada há 10 mil anos pelos povos da Polinésia, caiu no gosto em Salvador, organizados em uma federação. O “va’a” tem como peculiaridade a utilização de um segundo casco para estabilizar a navegação, mantendo a velocidade ao permitir verificar com fidedignidade a perícia dos remadores. As modalidades consistem em “individual com leme”; “dupla com leme”; e “equipe”, nas categorias “principal” e “estreante”, buscando contemplar todos os segmentos de canoístas.

POUCAS & BOAS

Em Maracás acontece hoje o Seminário de Produção Florestal no Vale do Jiquiriçá, visando divulgar conhecimentos que incentivem pequenos e médios produtores rurais a investir de forma estruturada na produção de madeira para uso múltiplo, empregando o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF). Aberto oficialmente às 8h na Câmara de Vereadores, o encontro é organizado pelo Sindicato Rural em conjunto com a Secretaria de Agricultura local, contando ainda com o apoio direto da Câmara, do Convale e da ABAF.

A 1ª Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Barreiras agitou intensamente ontem o auditório da Faculdade Dom Pedro II e reuniu de maneira expressiva lideranças, além de agricultores e instituições de ensino superior. A abertura contou com a palestra principal intitulada ‘Gente, Clima, Solo e Tecnologia: bases do desenvolvimento rural de Barreiras’, ministrada pelo secretário de Agricultura Joaquim Neto, sucedida por uma série de debates temáticos.

‘A história do negro no Brasil’ é o tema do Sarau Literário que movimenta hoje a Praça de Evento em Santa Rita de Cássia, a partir das 19h, em programação aberta ao público. Inspirado no livro de mesmo nome da escritora Marly Rocha Melo, o evento será abrilhantado por poetas e músicos. Funcionando como um verdadeiro ‘esquenta’ para o festival literário que acontece já na próxima semana, o encontro é co-realizado de forma integrada pela Academia Santa-ritense de Letras (ASL) e pela Água Doce Projetos Culturais.