Congresso incentiva trabalhos científicos | A TARDE

A produção de conhecimento científico é um dos incentivos para quem vai participar do 14º. Congresso Brasileiro do Algodão, programado para o mês de setembro.

Até dia 30 de maio poderão inscrever-se os candidatos proponentes de trabalhos nas categorias “graduação e pós-graduação”, com a devida submissão para avaliar a qualidade dos projetos.

Já quem escolheu “áreas temáticas” não pode deixar passar do Dia de Santo Antônio, 13 de junho, comemorado em Fortaleza, sede do encontro, e em todos os municípios do Nordeste.

Segundo os organizadores, a premiação de trabalhos visando a “epistemé” (conhecimento) vem tendo maior retorno pecuniário a cada edição, com a oferta de valores em dinheiro, alcançando o teto de R$ 15 mil por vencedor.

-Estamos fomentando o surgimento de novas equipes de pesquisadores, para que o país continue pujante e produtivo”, afirma Odilon Silva, o representante da Embrapa na comissão científica do congresso.

Envios - Todos os requisitos de configuração e envio dos trabalhos estão disponíveis e detalhados no site do congresso, acessível no endereço www.congressodoalgodao.com.br.

A ideia é ultrapassar a dimensão da “doxa” (opinião), com a proposta de hipóteses plausíveis e falseáveis, tomando assim o perfil de ciência, associada a soluções criativas.

Cada trabalho passará pelo exame de três especialistas, autorizados a dar as notas: será a partir da média destas avaliações a definição dos campeões em cada categoria, considerando como critérios o perfil provisório e refutável da teoria construída.

Seminário sobre o chocolate

A distribuição, logística e publicidade visando ampliação de mercado para 100 marcas de chocolates feitos na Bahia, com mais de 85% das barras feitas do mais puro cacau "cabruca", típico do Sul do Estado, estão entre as principais pautas de um seminário promovido em Salvador, dias 27 e 28. O encontro é organizado pela Associação dos Produtores de Chocolate do Sul da Bahia (Chocosul), tendo como principal eixo temático "chocolate da cabruca, um patrimônio da Bahia". Produtores baianos, gestores públicos e apreciadores das delícias pretas - "choco-lícias" - são esperados na Universidade Unifacs, no campus da Avenida Tancredo Neves.

