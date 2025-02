Conselho de saúde sugere hidratação

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Bebedouro não pode faltar em áreas de grande fluxo de animais, incluindo humanos, nos próximos dias, enquanto durarem as ondas de calor intenso no período iniciado na última quarta-feira, com perspectiva de seguirem as altas temperaturas até dia 21.

A recomendação é do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, depois de decidir-se o seu colegiado pela escolha de pontos de hidratação para proteger o organismo.

Entre os locais fortemente sugeridos pelo conselho, destacam-se estações de metrô, rodoviárias, pontos de ônibus e demais locais de grande circulação.

O desequilíbrio do clima, devido ao esquentamento do globo terrestre, tem como agravante a alta pressão produtora de uma massa de ar quente, gerando mal-estar, com maior impacto sobre crianças, idosos, gestantes, pacientes com doenças crônicas e pessoas em situação de rua.

- Diante das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas globais, garantir a disponibilidade de água em locais estratégicos da cidade se torna uma medida para proteger a população e minimizar os efeitos do calor extremo”, afirma o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos.

Acrescenta o presidente Gêmeos a importância dos cuidados diários para se manter seguro em momentos de calor extremo: além de beber água regularmente, vale usar roupas leves a fim de facilitar a transpiração, além de planejar as atividades ao ar livre em horários de menos calor.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o calor excessivo pode provocar desidratação, insolação, agravamento de doenças crônicas e o surgimento de dificuldades relacionadas à saúde mental.

Refugiados em dificuldade

Refugiados em processo de regularizarem-se no País vêm enfrentando dificuldades para dar entrada no pedido de naturalização e cidadania por não receberem os certificados de proficiência em português. O curso é oferecido gratuitamente pelo Núcleo de Apoio da Migrantes e Refugiados (Namir) da Ufba. A coordenadora do Namir, professora titular Mariângela Nascimento, vem solicitando a liberação do registro junto à direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) instância autorizada a reconhecer o curso. O Namir ressente-se da falta de maior apoio, representado no provérbio “santo de casa não faz milagre”.