Corações unidos no combate ao colesterol

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O desequilíbrio relacionado ao colesterol produz um cálculo estimado de 380 mil óbitos por ano no Brasil, razão pela qual a Sociedade Brasileira de Cardiologia lidera hoje a campanha de combate a este descuido.

O colesterol descontrolado gera doenças cardiovasculares, uma das principais causas de mortalidade no país; projeta-se um total de 14 milhões de brasileiros com problemas no coração, veias e artérias.

Os médicos especialistas envolvidos hoje, nas atividades do Dia Nacional de Combate ao Colesterol, alertam para o risco de infarto agudo do miocárdio e de derrame.

O “derrame” é como se convencionou chamar o acidente vascular cerebral (AVC), de desdobramentos imprevisíveis, desde redução da mobilidade à finitude chamada “morte súbita”.

– Os hábitos que favorecem o aumento do colesterol incluem uma dieta rica em gorduras poliinsaturadas, frituras, fast foods, todos esses alimentos industrializados como biscoitos, amanteigados, salgadinhos, os alimentos que são fritos ao invés de serem cozidos ou grelhados – alerta o renomado cardiologista Nivaldo Filgueiras.

Segundo Nivaldo Filgueiras, vice-presidente da Associação Bahiana de Medicina, estas escolhas nocivas à saúde aumentam os níveis de colesterol ruim, que é o LDL.

Acrescentou o “doutor Nivaldo”, como é mais conhecido, a importância de 50 minutos de atividade física, três vezes por semana, ou 30 minutos, cinco vezes por semana.

Esta “malhação”, estabelecidos períodos mínimos, pode contribuir fortemente, senão para bloquear as possibilidades de ocorrência, ao menos vão ajudar a reduzir os efeitos de um ataque.

Alba concede honrarias

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) realiza hoje, às 10h, sessão especial conjunta para homenagear o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Dias de Moura Ribeiro, com o Título de Cidadão Baiano, e o cônsul honorário do Brasil na Itália, Manoel Ricardo D’Ávila, com a Comenda 2 de Julho.

As honrarias foram propostas pelo então deputado estadual e atual deputado federal Diego Coronel (PSD), com retomada do processo pelo irmão, o deputado Angelo Coronel Filho (PSD). A cerimônia reconhece trajetórias de destaque no Judiciário e na diplomacia internacional.

POUCAS & BOAS

A 23ª edição das Olimpíadas Intercolegiais de Luís Eduardo Magalhães (Oilem) será aberta hoje às 19h, no Ginásio Poliesportivo José Queiroz Barreto Neto. Este ano a competição reunirá aproximadamente 8.300 alunos, distribuídos em 1.241 equipes, representando 45 delegações de escolas das redes municipal, estadual e particular. Com jogos entre 18 de agosto a 09 de outubro, o certame é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, através da Gerência de Desporto Escolar.

Ainda em Luís Eduardo Magalhães, uma campanha em apoio ao Hospital do Câncer a ser construído em Barreiras, está mobilizando estudantes da Escola Municipal Ottomar Schwenbger e a população de diferentes comunidades do município. A campanha arrecada tampinhas plásticas e lacres de alumínio que serão vendidos para obter recursos. O projeto do hospital é uma iniciativa do Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (Icob), grupo da iniciativa privada que visa dotar a região com uma unidade de diagnóstico e tratamento da doença.

A 4ª edição da Agrotech começou ontem em Inhambupe, com programação no Parque & Haras Limoeiro até domingo. Considerada a maior exposição agrotecnológica da região Litoral Norte Agreste Baiano, o evento reúne produtores, revendedores, especialistas e visitantes, principalmente da região conhecida como Sealba (Sergipe, Alagoas e Bahia). Ontem, durante a abertura, foi anunciado que em 2026 a feira será em Alagoinhas.