Creche de Quingoma faz festa da família

Comunidade de Quingoma comemora dia especial - Foto: Divulgação

A comunidade de Quingoma, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, comemora no dia 17, entre 8h30 e 11h30, o “Dia da Família na Escola”, em encontro marcado na Creche Rotary.

Na ocasião, mães, pais, avós e responsáveis pelas 100 crianças matriculadas na creche vão confraternizar em uma série de atividades, tendo como auge a reinauguração de salas recentemente reformadas.

Também estão previstas palestras, maquiagem, trança afro e distribuição de brindes, entre outras atividades e brincadeiras, envolvendo as crianças até 5 anos.

A localidade do Quingoma é um quilombo e a creche fica em área na qual a influência das multiculturas de origem afro diaspórica tem sido importante para a formação de novas cidadãs conscientes de suas origens.

- Além de contribuir na educação formal das crianças, a creche sediada no prédio do Rotary garante três refeições ao dia às crianças, viabilizando aos pais poderem trabalhar - afirma o presidente do Rotary Club, Durval Ramos Neto.

A Creche Rotary de Quingoma torna-se, assim, a oportunidade das famílias buscarem sustento, enquanto os novos quingomenses têm toda atenção de cuidadoras, da manhã até o final da tarde.

Como o trabalho reprodutivo e de proteção à prole sobrecarrega as mulheres, a oferta do serviço gratuito vem beneficiando especialmente as mães, tanto ao poupá-las de preocupar-se demasiado como também de viabilizar a autonomia feminina nas finanças.

O exemplo da creche, se multiplicado, pode resolver grande parte dos problemas das rotinas familiares de pessoas de baixa renda, pois as trabalhadoras não têm com quem deixar as crianças em geral, e terminam desistindo de conseguir emprego e serviço.

Agricultura e tecnologia

O Centro Tecnológico Agropecuário do Estado (Cetab), vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), recebeu ontem a visita técnica de um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). No encontro foram apresentados os resultados do projeto de modernização e aquisição de equipamentos de última geração, fruto de um convênio entre a Seagri e o Governo Federal, que já investiu cerca de R$ 10 milhões na revitalização do Centro Tecnológico. Na agenda, o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, reafirmou o compromisso do Governo da Bahia em fortalecer parcerias estratégicas.

Expo de Moda tem roupa típica de São João

Entrou maio, passou Dia das Mães, a expectativa geral agora é a chegada das festas juninas, quando o vestuário típico ocupa espaço importante para combinar com o climão de licor, amendoim, canjica e fogueira.

Quem busca opções a preços mais em conta, tem um boa oportunidade com a realização da Expo de Moda, prevista para o Salão Pepe Otero, do Centro Espanhol, entre 27 de maio e 11 de junho.

São 40 expositores já confirmados na feira promovida pela produtora de moda Vera Pontes desde 1992, com a proposta de alcançar todos os públicos no evento com acesso gratuito.

Além das opções para o guarda-roupa especialmente pensado para louvar os santos Antônio, João e Pedro, estarão disponíveis camisas, calças e vestidos, entre outros itens.

O compromisso dos alfaiates, costureiras e revendedores é o de oferecer os produtos a preço de fábrica, aliando a beleza e atualidade das roupas com a economia, viabilizando sobrar mais recursos para as despesas de viagens e consumo nos municípios do interior baiano.

Esta será a 33ª edição da Expo de Moda, contando, além de designers baianos, expositores de Pernambuco e Sergipe, estados nos quais o forró é o gênero musical prevalecente, além de criadores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O “anarriê” da costura junina inclui um atributo necessário para considerar o trabalho como uma arte: a autenticidade, devido à moda autoral produzida.

Outros três atrativos podem servir como critério-desempate para os indecisos: o ambiente é climatizado, tem estacionamento e uma deslumbrante vista.